Suni Hạ Linh song ca 'nam thần' Đài Loan

Ca sĩ Suni Hạ Linh hòa giọng với Sam Lin - "nam thần màn ảnh" người Đài Loan - trong ca khúc đình đám "Không sao mà, em đây rồi".

Suni mời Sam Lin hát chung ca khúc từng phát hành cách đây bảy năm, hút hơn 101 triệu view trên YouTube. Sản phẩm là món quà cô muốn dành tặng khán giả sau chặng đường tham gia show Đạp gió Trung Quốc 2024.

* Phiên bản 'Không sao mà, em đây rồi' của Suni, Sam Lin

Cô cho biết quen biết giọng ca người Đài Loan qua lời giới thiệu của một producer nhưng chưa có cơ hội gặp trực tiếp. Qua trò chuyện online, Suni ngỏ ý mời Sam kết hợp và nhận được sự đồng ý.

Suni Hạ Linh giữ nguyên phần nhạc của mình ở phiên bản cũ. Cô không gặp khó khăn khi hát tiếng Trung do học ngôn ngữ này đã lâu. Sam Lin viết thêm lời mới, tự thu âm rồi gửi lại cho êkíp của Suni. Khi nhận đoạn nhạc của đồng nghiệp, Suni Hạ Linh tìm hiểu ý nghĩa và xúc động bởi ca từ có chiều sâu. Phần của Sam có đoạn: "Giữa đêm khuya tĩnh lặng, bạn lặng im một mình. Nỗi buồn của bạn che lấp nụ cười. Những vết thương ấy, tôi đều hiểu. Bầu trời đẹp luôn đến sau giông bão".

Suni Hạ Linh nói hào hứng trong lần đầu kết hợp Sam Lin. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bản song ca có phần hòa âm, phối khí mới, lấy cảm hứng từ dòng mandopop (nhạc pop tiếng Quan thoại), pha trộn thêm R&B hiện đại. Êkíp cho biết cách làm khiến nhạc phẩm mang màu sắc trẻ trung, gợi không gian rộng mở, giúp người nghe thấy thoải mái hơn.

Theo Suni Hạ Linh, khi gửi lại bản hoàn chỉnh cho Sam nghe, anh nói hài lòng vì cảm nhận được sự hòa quyện. Quá trình làm việc chung, cô nói học hỏi nhiều điều ở giọng ca quốc tế như tính sáng tạo, cách đặt cảm xúc vào bài hát. "Tôi còn yêu thích phong cách nhạc của Sam bởi toát ra nguồn năng lượng chữa lành", ca sĩ nói.

MV 'Không sao mà, em đây rồi' Trích MV "Không sao mà, em đây rồi" của Suni Hạ Linh, phát hành năm 2019. Video: Nhân vật cung cấp

Sam Lin, 33 tuổi, cao 1,81 m, sinh ra ở Đài Loan, hiện là ca sĩ, diễn viên, MC. Anh được khán giả biết đến khi ra mắt trong nhóm nhạc thần tượng SpeXial, đảm nhận vai trò rapper. Với diễn xuất, anh từng tham gia nhiều dự án, trong đó nổi bật là We Best Love (2021) giúp tên tuổi phủ sóng châu Á. Apple Daily, ETtoday, SETN thường gọi Sam Lin là "nam thần", ghi nhận sức hút màn ảnh và lượng fan đông đảo của anh.

Suni Hạ Linh, 35 tuổi, sinh ra trong gia đình có bố mẹ, chị gái đều là nghệ sĩ múa. Bố cô là Ngô Đặng Cường - nguyên hiệu trưởng Trường Múa TP HCM. Ca sĩ từng phát hành nhiều dự án nhạc gây chú ý như Cứ chill thôi (kết hợp Chillie, 121 triệu view), Cảm nắng (15 triệu), Thích rồi đấy (12 triệu). Năm 2024, cô tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng của Trung Quốc, vào đến chung kết nhưng trượt cúp.

Tân Cao