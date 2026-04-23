Sun PhuQuoc Airways hướng đến thị trường xuyên lục địa với Airbus A330

Sun PhuQuoc Airways hiện đẩy nhanh chuẩn hóa đội tàu, nâng cấp trải nghiệm và chuẩn bị khai thác Airbus A330 nhằm mở rộng mạng bay với chiến lược "vươn ra thế giới - rise to the world".

Dự kiến trong tháng 7 năm nay, Sun PhuQuoc Airways (SPA) sẽ tiếp nhận hai tàu bay Airbus A330 sau khi hoàn thiện nhận diện và cấu hình tiêu chuẩn, phục vụ kiểm định và diễn tập cấp AOC từ Cục Hàng không Việt Nam. Đội tàu này sẽ khai thác từ tháng 9, mở ra mạng bay kết nối trực tiếp Phú Quốc với các thị trường tầm xa như Kazakhstan, Nga, Uzbekistan, Australia, Mông Cổ, Oman, CH Czech và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo đại diện đơn vị, Airbus A330 giúp hãng gia tăng năng lực khai thác các chuyến bay dài, mở ra chuẩn mực trải nghiệm mới. Trên tàu bay Airbus A330, Sun PhuQuoc Airways lần đầu giới thiệu hạng ghế Premium, bổ sung lựa chọn cho hành khách bên cạnh khoang thương gia ngả phẳng 180 độ, phù hợp các hành trình xuyên lục địa.

Bên cạnh việc chuẩn bị cho mạng bay đường dài, hãng đang triển khai các hoạt động nhằm nâng cấp trải nghiệm, chuẩn hóa nền tảng dịch vụ, tái cấu hình toàn bộ đội tàu thân hẹp, điển hình là tàu bay Airbus A321. Hoạt động đánh dấu sự chuyển dịch từ khai thác nhanh sang chuẩn hóa trải nghiệm. Airbus A321 được cải tiến theo phong cách "Nét thanh lịch Đông Dương" (Élégance Indochine - sự kết hợp giữa nét sang trọng của phong cách Pháp và tinh thần văn hóa phương Đông).

Khoang phổ thông được nâng cấp với khoảng cách ghế 29-31 inch (0,736 - 0,787 m), trang bị dòng ghế Hawk Infinity (dòng ghế hạng phổ thông trọng lượng nhẹ) từ Anh. Ghế có thiết kế công thái học, tích hợp cổng sạc USB, góp phần nâng cao sự thoải mái đồng thời giảm tiêu hao nhiên liệu và phát thải CO2.

Khoang thương gia mang lại trải nghiệm thư giãn với ghế ngả 15 độ, kết hợp hệ thống nâng đỡ chân tới 9,37 inch (238 mm).

Điểm nhấn của lần nâng cấp nằm ở sự đồng bộ về chất liệu và thẩm mỹ. Toàn bộ ghế được bọc da bò nguyên tấm nhập khẩu từ Thụy Sỹ, kết hợp bảng màu đặc trưng như Ochre (vàng đất) và Gold (vàng kim) và hương thơm La Festa (thanh mát, dịu nhẹ).

Lớp da được xử lý bằng công nghệ thuộc khoáng hiện đại, đảm bảo độ bền tới 6 năm, duy trì độ mềm mại và thoáng khí, đồng thời đạt tiêu chuẩn chống cháy FAR 25.853.

Đại diện đơn vị cho biết không gian cabin được định hình như một "resort trên không", các chi tiết hướng tới cảm giác thư giãn, an tâm. Theo kế hoạch, SPA hoàn tất đồng bộ nội thất đội tàu thân hẹp vào tháng 10 năm nay, thiết lập tiêu chuẩn trải nghiệm nhất quán trên mọi hành trình.

Đơn vị cũng định hướng thành hãng hàng không dịch vụ đầy đủ (full-service), thông qua việc nâng cấp sản phẩm và xây dựng "mã gen" nhận diện nhất quán.

Đại diện hãng bay nhận định, loạt hoạt động nhằm từng bước hiện thực hóa chiến lược "Vươn ra thế giới". Việc đầu tư Airbus A330 cũng là bước chuẩn bị về vận hành và trải nghiệm trước khi hãng tiếp nhận các tàu bay Boeing 787-9 Dreamliner trong đơn hàng 40 chiếc ký với Boeing, tổng giá trị 22,5 tỷ USD, dự kiến bàn giao từ năm 2031.

