Sun Group ra mắt tháp cao tầng đầu tiên tại đô thị Nam Nha Trang

Tháp cao tầng The Charm với 60 ha mặt nước bao bọc, kiến trúc lấy cảm hứng văn hóa Champa, nhiều tiện ích sức khỏe nằm trong Đảo Nam, đô thị Charmora City 227 ha.

Dự án được xem là mảnh ghép mở đầu trong chiến lược hình thành không gian an cư mới tại khu vực Nam Nha Trang, nơi đang được định hướng trở thành hạt nhân đô thị - kinh tế mới của Khánh Hòa.

The Charm nằm tại khu vực Đảo Nam, thuộc đô thị Charmora City. Ảnh: Sun Group

Charmora City có quy mô 227 ha, trong đó khoảng 60 ha mặt nước, được quy hoạch theo mô hình Sponge City (thành phố bọt biển) với ba đảo chức năng vận hành liên hoàn. Đảo Nam - nơi The Charm tọa lạc, được định vị là khu an cư với các tòa tháp cao tầng, biệt thự và nhà phố, phát triển trong hệ sinh thái cây xanh - mặt nước. Trong tổng thể đó, The Charm nằm tại điểm cực Nam của đảo, tiếp giáp trực tiếp mặt nước, với gần 80% chu vi mở ra tầm nhìn sông và biển.

Vị trí này giúp The Charm trở thành công trình hiện diện rõ nét trên trục di chuyển từ sân bay Cam Ranh về trung tâm Nha Trang, đồng thời nắm giữ vai trò điểm nhấn thị giác trong cấu trúc đô thị đảo. Theo các đơn vị tư vấn quy hoạch, các công trình có vị trí tiếp cận mặt nước đa hướng thường giữ lợi thế dài hạn về giá trị ở thực lẫn khả năng khai thác, đặc biệt tại các đô thị ven biển có mật độ phát triển cao.

Hồ bơi với tầm nhìn hướng ra sông và biển. Ảnh: Sun Group

Về kiến trúc, The Charm được phát triển theo ngôn ngữ giao thoa giữa yếu tố đương đại và di sản bản địa. Phần đế công trình sử dụng tông gạch đỏ nâu đa sắc, gợi nhắc văn hóa Champa - dòng chảy lịch sử đặc trưng của Khánh Hòa. Các tầng cao mở rộng bằng hệ mặt đứng kính lớn nhằm tối ưu tầm nhìn và thông gió tự nhiên. Cách xử lý hình khối được tính toán để tạo điểm nhấn nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ hài hòa trong tổng thể không gian đô thị đảo.

Song song yếu tố kiến trúc, The Charm được tích hợp hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe theo định hướng wellness-living (không gian sống chăm sóc sức khỏe). Khu tắm khoáng nóng onsen bố trí trên tầng mái, kết nối trực tiếp với bể bơi vô cực, tạo nên chuỗi trải nghiệm liền mạch giữa trị liệu, thư giãn gắn với sinh hoạt thường ngày. Ở tầng thấp và khu vực ven sông là hệ thống công viên, vườn yoga, vườn mưa, sân chơi và bến du thuyền, cho phép cư dân tiếp cận không gian cây xanh - mặt nước ngay trong nội khu.

Tháp The Charm sở hữu 60 ha mặt nước bao quanh. Ảnh: Sun Group

Theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản du lịch, việc đưa tiện ích khoáng nóng và chăm sóc sức khỏe vào mô hình căn hộ cao tầng không chỉ nâng cao chất lượng sống mà còn gia tăng giá trị khai thác dài hạn, nhất là tại các điểm đến có nguồn khách lưu trú ổn định quanh năm như Nha Trang. Xu hướng này phù hợp với nhu cầu của nhóm cư dân và nhà đầu tư ưu tiên yếu tố sức khỏe, cân bằng và trải nghiệm bền vững.

Tổng thể dự án Charmora City, quy mô 227 ha. Ảnh: Sun Group

Sự xuất hiện của The Charm diễn ra trong bối cảnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, mở rộng không gian đô thị về phía Nam, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế biển và gia nhập nhóm đô thị trực thuộc Trung ương. Với vai trò là tòa tháp đầu tiên tại Đảo Nam, The Charm được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo và chuẩn sống cho khu vực, đồng thời hoàn thiện cấu trúc sống - làm việc - nghỉ dưỡng trong tổng thể Charmora City.

Hoài Phương