Sun Group muốn nhận hơn 10,5 ha 'đất vàng' Thủ Thiêm để xây Trung tâm hành chính

TP HCMSun Group đề xuất đầu tư Trung tâm hành chính và quảng trường tại Thủ Thiêm theo hợp đồng BT, tổng vốn gần 29.600 tỷ đồng, và được thanh toán hơn 10,5 ha đất cùng 733 tỷ đồng.

Đề xuất do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt trời Sài Gòn (thuộc Sun Group) gửi UBND TP HCM, liên quan dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính mới tại khu đô thị Thủ Thiêm. Hình thức đầu tư là PPP (đối tác công - tư), hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Theo phương án, khu dự án rộng khoảng 46,7 ha tại phường An Khánh, gồm các chức năng đất trụ sở, văn hóa, cây xanh, mặt nước và quảng trường. Trung tâm hành chính dự kiến phục vụ 6.000-8.000 cán bộ, tiếp nhận 1.500-2.000 lượt người mỗi ngày. Quảng trường có sức chứa tối đa 268.000-500.000 người tùy loại sự kiện; nhà hát phục vụ 2.000-3.000 khách mỗi ngày.

Một trong các phối cảnh Trung tâm chính trị, hành chính tập trung được đề xuất. Ảnh: Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc TP HCM

Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 29.592 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư góp tối thiểu 20% (khoảng 5.918 tỷ đồng), phần còn lại huy động từ tín dụng và các nguồn hợp pháp khác.

Nhà đầu tư đề xuất thành phố thanh toán bằng quỹ đất và một phần ngân sách. Cụ thể, quỹ đất đối ứng khoảng 10,53 ha tại các phân khu 1 và 2 của khu đô thị mới Thủ Thiêm, chủ yếu là các lô đất thương mại dịch vụ và đất hỗn hợp. Tổng giá trị quỹ đất đối ứng ước khoảng 28.742 tỷ đồng, chiếm phần lớn giá trị thanh toán. Phần còn lại khoảng 733 tỷ đồng từ ngân sách sẽ chi cho hạng mục quảng trường trung tâm và hầm xe.

Khu đô thị Thủ Thiêm, khu vực ven sông Sài Gòn. Ảnh: Quỳnh Trần

UBND TP HCM cũng đã có tờ trình gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố về chủ trương đầu tư dự án theo phương thức PPP (hợp đồng BT). Theo cơ quan này, dự án nhằm hình thành hạ tầng hành chính hiện đại, đáp ứng nhu cầu làm việc của bộ máy công vụ mở rộng, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công.

Do dự án không có khả năng thu hồi vốn trực tiếp, các hình thức PPP có thu phí như BOT hay BLT không phù hợp, nên được đề xuất triển khai theo hợp đồng BT, kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và một phần ngân sách. Phương án này được cho là giúp giảm áp lực chi ngân sách trong ngắn hạn và tạo dư địa phân bổ nguồn lực cho các công trình khác.

Dự án dự kiến thực hiện trong khoảng 2 năm kể từ khi ký hợp đồng, với mục tiêu khởi công dịp 30/4 và hoàn thành sau đó khoảng hai năm.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm rộng khoảng 930 ha, được quy hoạch từ năm 1996, định hướng trở thành trung tâm tài chính - thương mại mới của TP HCM. Thành phố đã phê duyệt quy hoạch phân khu 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm hành chính - chính trị - văn hóa tại đây, làm cơ sở triển khai dự án.

Hiện trụ sở các cơ quan TP HCM còn phân tán, trong đó UBND và HĐND đặt tại công trình hơn 100 năm tuổi ở số 86 Lê Thánh Tôn. Trung tâm hành chính mới được kỳ vọng tạo đầu mối tập trung, hiện đại hóa bộ máy quản lý và hình thành không gian công cộng mang tính biểu tượng cho đô thị. Trụ sở hiện hữu sẽ được định hướng bảo tồn, khai thác phục vụ tham quan, du lịch và giáo dục truyền thống.

Lê Tuyết