Sun Group muốn làm khu du lịch thác Bản Giốc ở Cao Bằng

Sun Group đề xuất nghiên cứu quy hoạch và đầu tư khu du lịch thác Bản Giốc với quy mô 1.000 ha tại xã Đàm Thủy.

Theo biên bản ghi nhớ hợp tác với UBND tỉnh Cao Bằng, Tập đoàn Sun Group sẽ cùng tỉnh nghiên cứu, lập và điều chỉnh quy hoạch khu du lịch thác Bản Giốc tại xã Đàm Thủy. Doanh nghiệp cũng đề xuất cơ chế đặc thù và nghiên cứu đầu tư dự án này.

Khu du lịch được định hướng trở thành dự án trọng điểm du lịch quốc gia và khu vực, gắn với việc triển khai Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc). Dự án sẽ tạo động lực phát triển du lịch bền vững, thân thiện với môi trường và gắn với bản sắc văn hóa Tày - Nùng.

Quy mô đầu tư gồm nhiều loại hình như nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thương mại và du lịch cộng đồng.

Tại lễ ký kết, Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường mong muốn Sun Group đầu tư hiệu quả, triển khai dự án theo từng giai đoạn. Ông đánh giá dự án được triển khai thành công sẽ là cơ hội để Cao Bằng bứt phá.

Đại diện Sun Group cho biết Cao Bằng có nhiều tiềm năng khác biệt từ cảnh quan, lịch sử và văn hóa. Đơn vị muốn cùng địa phương khai thác hiệu quả những tiềm năng trên, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội.

Trước đó, vào cuối tháng 7, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cũng có buổi làm việc với Sun Group để kêu gọi đầu tư vào các khu du lịch trọng điểm, trong đó có khu du lịch thác Bản Giốc. Khu vực này có quy mô khoảng 1.000 ha, nằm trong vùng lõi Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng và thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng.

Nằm trên đường biên giới Việt - Trung, thác Bản Giốc có độ cao hơn 60 m với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. Năm ngoái, thác Bản Giốc được gọi tên trong danh sách 21 thác nước đẹp nhất thế giới năm 2024 do tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ - Travel+Leisure bình chọn, xếp ở vị trí 17.

Từ tháng 12/2023, Việt Nam - Trung Quốc đã thí điểm vận hành khu cảnh quan Bản Giốc - Đức Thiên. Du khách Việt - Trung có thể tham quan khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên mà không cần xin visa, chỉ cần hộ chiếu, giấy thông hành.

Ngọc Diễm