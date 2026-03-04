Sun Group là nhà đầu tư hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết

Lâm ĐồngCông ty TNHH Cảng Hàng Không Mặt Trời Phan Thiết (thuộc Tập đoàn Sun Group) được phê duyệt là nhà đầu tư hạng mục hàng không dân dụng tại sân bay Phan Thiết.

Kết quả chọn nhà đầu tư dự án cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt ngày 4/3.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng với nhà đầu tư theo nội dung đã được ủy quyền. Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thẩm định.

Sân bay Phan Thiết trong ngày khánh thành hạng mục quân sự, hôm 19/12/2025. Ảnh: Việt Quốc

Trước đó, tháng 1, Sở Xây dựng Lâm Đồng đăng tải hồ sơ mời thầu; đến ngày 25/2 đóng thầu lựa chọn nhà đầu tư. Tại thời điểm đóng thầu, chỉ có một doanh nghiệp nộp hồ sơ. Cơ quan chức năng sau đó mở thầu, đánh giá theo quy định.

Sân bay Phan Thiết là dự án lưỡng dụng (quân sự kết hợp dân sự), quy hoạch từ năm 2013 trên diện tích hơn 543 ha tại xã Thiện Nghiệp (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ), nay là phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện hạng mục quân sự do Bộ Quốc phòng thực hiện đã hoàn thành, phần dân dụng chậm tiến độ do điều chỉnh quy mô và hình thức đầu tư.

Phối cảnh hạng mục dân dụng Cảng hàng không Phan Thiết. Ảnh: Bình Thuận

Cuối năm 2025, UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư hạng mục hàng không dân dụng với tổng vốn gần 3.800 tỷ đồng. Dự án thực hiện theo hình thức đấu thầu, thời hạn hoạt động 50 năm; nhà đầu tư phải góp tối thiểu 15% vốn, phần còn lại huy động từ các nguồn hợp pháp.

Hạng mục dân dụng quy hoạch trên diện tích 74,6 ha, khai thác máy bay cấp 4E, công suất thiết kế khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm vào 2030. Sân bay phục vụ các chuyến bay nội địa và một số chuyến quốc tế không thường lệ.

Khu bay gồm sân đỗ 6 vị trí, hai đường lăn nối sân đỗ, tháp kiểm soát không lưu cao 45 m, nhà điều hành cùng hệ thống đèn tín hiệu, dẫn đường, quan trắc khí tượng. Nhà ga hành khách dự kiến rộng 16.000-18.000 m2.

Việt Quốc