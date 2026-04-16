Sun Group hợp tác 'ông lớn' ngành kiến trúc nội thất Trung Quốc

Sun Group ký ghi nhớ hợp tác trị giá 2,3 tỷ USD với Gold Mantis - "ông lớn" từ Trung Quốc, triển khai công nghệ, hoàn thiện thiết kế nội thất cho các dự án trọng điểm.

Biên bản ghi nhớ hợp tác ký tối 14/4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc chính thức tại Trung Quốc của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Trọng tâm của biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2031 là việc triển khai thi công và ứng dụng các công nghệ BIM (Building Information Modeling) cùng giải pháp thiết kế và thi công trang trí kiến trúc, nội thất cho các dự án trọng điểm quốc gia tại Việt Nam. Đặc biệt, Gold Mantis sẽ đóng vai trò đối tác chiến lược cùng Sun Group triển khai trang trí nội thất cho cụm các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc. Đây là dự án đang được Sun Group tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ.

Lễ ký kết giữa Sun Group và Gold Mantis. Ảnh: Sun Group

Gold Mantis theo đuổi triết lý thiết kế nội thất xanh sạch đẹp, thân thiện môi trường, vì sức khỏe. Đơn vị cho biết sẽ ứng dụng những kinh nghiệm về thiết kế và thi công trang trí kiến trúc, nội thất trong các lĩnh vực đặc thù như sân bay, nhà hát, khách sạn cao cấp, trung tâm hội nghị... do Sun Group triển khai tại Phú Quốc,

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sun Group cho biết hai bên cùng chia sẻ tầm nhìn phát triển các công trình, dự án bền vững. "Việc hợp tác với đối tác toàn cầu Gold Mantis đồng thời cơ hội để đội ngũ tiếp nhận công nghệ xây dựng hiện đại, tiến tới làm chủ quy trình và nâng cao vị thế của doanh nghiệp xây dựng Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu", người đứng đầu tập đoàn nói.

Thiết kế bên trong nhà ga hành khách mới của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Được thành lập từ năm 1993, Gold Mantis được xem là "ông lớn" trong ngành thiết kế và thi công trang trí kiến trúc trên thế giới. Đơn vị tham gia nhiều dự án lớn như sân bay quốc tế Đại Hưng (Bắc Kinh), sân bay quốc tế Angkor (Campuchia), nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc, trung tâm triển lãm quốc tế Hàng Châu... Đơn vị giữ lục 151 giải thưởng Lỗ Ban - giải thưởng hàng đầu về kiến trúc tại Trung Quốc, đồng thời sử hữu 10.000 nhân sự.

Phối cảnh cụm dự án phục vụ APEC 2027 đang được Sun Group cấp tập triển khai tại Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Đây cũng là đơn vị đầu tiên trong ngành thiết kế, trang trí kiến trúc tại Trung Quốc được niêm yết trên sàn chứng khoán. Gold Mantis nắm giữ trong tay các thương hiệu tên tuổi như HBA - tập đoàn thiết kế và nội thất khách sạn nổi tiếng toàn cầu (đứng sau hàng loạt thương hiệu lớn Hilton, Hyatt, Four Seasons, Ritz-Carlton)...

Thiết kế bên trong trung tâm Hội nghị APEC Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Theo đại diện Sun Group, hợp tác mới nhất tiếp tục củng cố tầm nhìn quốc tế của tập đoàn. Đây cũng là bước đi để thực hiện chiến lược tạo những công trình mang tính biểu tượng. Ngoài Gold Mantis, Tập đoàn Sun Group đã "bắt tay" với hàng loạt doanh nghiệp quốc tế để đồng hành các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc như Changi Airports vận hành sân bay, Dragone vận hành show diễn...

Hoài Phương