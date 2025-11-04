Sun Group dự kiến đầu tư hơn 10 dự án ở Lâm Đồng

Tập đoàn Sun Group đang hoàn thiện thủ tục đầu tư 10 dự án khu du lịch, đô thị, hạ tầng, đồng thời đề xuất thêm các dự án khác tại Lâm Đồng.

Thông tin trên được đại diện Sun Group nêu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng liên quan đến đề xuất nghiên cứu đầu tư.

Ông cho biết tập đoàn đang hoàn thiện thủ tục cho 10 dự án khu du lịch, đô thị, hạ tầng, và chuẩn bị đề xuất đầu tư thêm các dự án khác. Một số dự án nổi bật trong số này gồm khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né (khu III) ở TP Phan Thiết cũ, với tổng vốn hơn 12.000 tỷ đồng, quy mô 219 ha. Dự án được chấp thuận chủ đầu tư là liên danh Công ty TNHH Đầu tư biển đẹp Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long vào cuối năm ngoái.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời (thành viên Sun Group) cũng đề xuất đầu tư Cảng hàng không Phan Thiết (sân bay Phan Thiết), hạng mục hàng không dân dụng vào đầu tháng 8.

Theo đại diện Sun Group, đơn vị cũng nghiên cứu những dự án hạ tầng quy mô lớn tại khu vực cao nguyên. Doanh nghiệp đề xuất tỉnh tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng để kết nối liên vùng đồng thời cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng, tối ưu thời gian.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cho biết đề xuất khảo sát đầu tư của Sun Group, đặc biệt lĩnh vực du lịch là cần thiết. Ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp, hướng dẫn doanh nghiệp trong thời gian nghiên cứu đầu tư.

Từ 1/7, Lâm Đồng sáp nhập với Bình Thuận, Đắk Nông, lấy tên là Lâm Đồng. Tỉnh mới được đánh giá có nhiều lợi thế thu hút đầu tư đô thị, dịch vụ, cảng biển và du lịch.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã đẩy mạnh nghiên cứu đầu tư tại tỉnh. Hồi tháng 6, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đã đề xuất làm khu đô thị kết hợp du lịch và phim trường hơn 4.300 ha tại xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt cũ. Tại TP Bảo Lộc cũ, Tập đoàn Hưng Thịnh cũng đề xuất ý tưởng quy hoạch khu đô thị du lịch núi Sapung trên diện tích gần 6.000 ha.

Đình Trí