Sun Group đề xuất nghiên cứu dự án khu đô thị núi Cô Tiên ở Nha Trang

Khánh HòaCông ty TNHH Mặt Trời Khánh Hòa (Sun Group) đề xuất nghiên cứu Khu đô thị hỗn hợp Núi Cô Tiên, quy mô hơn 1.100 ha, nhằm thúc đẩy phát triển khu vực Bắc Nha Trang.

Đề xuất nghiên cứu dự án vừa được doanh nghiệp gửi UBND tỉnh hồi tháng 3. Núi Cô Tiên cao khoảng 400 m, có ba đỉnh liền kề, tựa như dáng thiếu nữ xõa tóc và ngẩng mặt lên trời. Đây là điểm cắm trại, ngắm cảnh thành phố biển.

Theo khảo sát của nhà đầu tư, núi có vị trí địa lý thuận lợi, cảnh quan tự nhiên đặc sắc, giàu tiềm năng phát triển các loại hình đô thị hiện đại kết hợp thương mại - dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và không gian văn hóa - tâm linh, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế.

Trên cơ sở đó, doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu dự án phát triển khu đô thị có công năng hỗn hợp, nhằm mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy phát triển khu vực phía Bắc Nha Trang, đồng thời giảm áp lực dân số và hạ tầng cho khu vực trung tâm.

Núi Cô Tiên, phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa.

Khu đô thị hỗn hợp núi Cô Tiên dự kiến có quy mô khoảng 1.140 ha. Hiện trạng khu đất đề xuất dự án chưa được giải phóng mặt bằng. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu dự án có sử dụng đất. Tiến độ dự án dự kiến bắt đầu từ quý 2/2026 đến quý IV/2036.

Nhà đầu tư cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, chịu mọi chi phí trong quá trình nghiên cứu và đề xuất dự án. Theo Sở Tài chính Khánh Hòa, hiện các đơn vị liên quan đang nghiên cứu đề xuất của doanh nghiệp.

Công ty TNHH Mặt Trời Khánh Hòa là thành viên của Tập đoàn Sun Group. Tại Khánh Hòa, tập đoàn này là nhà đầu tư nhiều dự án lớn như khu đô thị hỗn hợp Nha Trang, khu đô thị mới cao cấp Cổ Mã, khu đô thị mới Tu Bông, khu đô thị mới Đầm Môn...

Theo quyết định về việc quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực núi Cô Tiên (phường Bắc Nha Trang), khu vực lập đồ án quy mô hơn 1300 ha. Trong đó, ranh giới lập quy hoạch khoảng 551,5 ha; diện tích còn lại 757,8 ha thuộc đất đồi núi, đất lâm nghiệp để khớp nối phủ kín quy hoạch phân khu. Thời hạn lập quy hoạch giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030; dài hạn đến 2040.

Mục tiêu quy hoạch phát triển các khu dịch vụ, du lịch sinh thái núi để khai thác các giá trị cảnh quan đặc sắc của khu vực lập quy hoạch; tổ chức không gian công viên chuyên đề, leo núi ngắm cảnh biển; bố trí các tiện ích phục vụ cho người dân và du khách; cải tạo, chỉnh trang khu dân cư hiện hữu...

Bùi Toàn