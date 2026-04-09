Sun Group cùng SITA số hóa hạ tầng hàng không hướng tới APEC 2027

SITA sẽ triển khai số hóa tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, hướng tới mô hình làm thủ tục tự động, phục vụ APEC 2027.

Sự kiện ký kết diễn ra ngày 8/4. Theo thỏa thuận, SITA sẽ phát triển quy trình tự động hóa và không chạm tại sân bay từ làm thủ tục, gửi hành lý đến kiểm soát an ninh và lên máy bay bằng sinh trắc học. Cùng với đó là các giải pháp về quản lý và phân tích dữ liệu theo thời gian thực, ứng dụng công nghệ kết nối dữ liệu buồng lái, theo dõi chuyến bay và tối ưu nhiên liệu.

Lễ ký kết hợp tác giữa Sun Group và SITA. Ảnh: Sun Group

SITA sẽ lắp đặt ki-ốt làm thủ tục tự động, khu vực tự gửi hành lý (self-bag drop) và cổng lên máy bay tự động (self-boarding gate), cho phép hành khách hoàn tất quy trình chủ động mà không cần qua nhiều khâu trung gian, giúp rút ngắn thời gian chờ, giảm ùn tắc và nâng cao trải nghiệm tại sân bay.

Giai đoạn đầu, hệ thống sẽ được triển khai tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Đây là cửa ngõ hàng không trọng yếu của đảo Ngọc, đang được nâng cấp với tiêu chuẩn 5 sao. Với hợp tác này, sân bay Phú Quốc sẽ là sân bay tiên phong áp dụng mô hình tự động (full self-service) tại Đông Nam Á.

Hợp tác sẽ được mở rộng trong tương lai để áp dụng tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và kết nối với hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways.

SITA cũng dự kiến sẽ triển khai ứng dụng làm thủ tục check in cho khách ngay tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trong hệ sinh thái của Sun Group.

Theo đại diện SITA, thị trường hàng không Việt Nam tăng trưởng nhanh trong khu vực, do đó việc hợp tác với Sun Group hướng tới xây dựng hệ sinh thái hàng không hiện đại, kết nối liền mạch giữa sân bay, hãng bay và chuỗi dịch vụ du lịch.

Ông Sumesh Patel, Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương của SITA phát biểu tại sự kiện hợp tác. Ảnh: Sun Group

Trước đó, Sun Group đã hợp tác với Changi Airports International, hiện thực hóa mô hình "sân bay điểm đến" tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Theo đại diện hãng, việc hợp tác với Changi đặt nền tảng về mô hình và tiêu chuẩn vận hành, còn SITA đóng vai trò hoàn thiện lớp hạ tầng, hướng đến đáp ứng được các yêu cầu cao về tiêu chuẩn vận hành và đón tiếp các đoàn khách cấp cao và lưu lượng khách quốc tế lớn của Hội nghị APEC 2027 tới.

Phối cảnh cảnh Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc với khu vực làm thủ tục tự động hiện đại. Ảnh: HOK

Theo đại diện doanh nghiệp, sự kết hợp giữa mô hình vận hành, nền tảng công nghệ và hệ sinh thái du lịch được kỳ vọng tạo hướng tiếp cận mới cho hạ tầng hàng không Việt Nam, trong đó sân bay đóng vai trò cửa ngõ trải nghiệm thay vì chỉ là điểm trung chuyển.

Được thành lập từ năm 1949, SITA hiện hoạt động tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, cung cấp các giải pháp công nghệ cho hàng nghìn sân bay, hơn 90% các hãng hàng không trên thế giới.

Thái Anh