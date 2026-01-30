Sun Group cất nóc tòa Park Residence đầu tiên tại Sun Urban City

Tòa căn hộ P4 chung cư cao tầng Park Residence tại Sun Urban City được Sun Group cất nóc chiều 28/1, bám sát tiến độ kế hoạch.

Dự án hoàn thành phần kết cấu chính và cất nóc sau 6 tháng thi công. Công trình nằm đối diện công viên thể thao và công viên Sun World Hà Nam trong tổng thể khu đô thị Sun Urban City. Sau giai đoạn này, dự án chuyển sang hoàn thiện kiến trúc, lắp đặt hệ thống kỹ thuật và triển khai các hạng mục tiện ích nội khu.

Ngoài tòa P4, các khối còn lại đang thi công song song. Một số công trình đã xây đến tầng trung, dự kiến tiếp tục đạt các mốc kỹ thuật trong thời gian tới.

Lễ cất nóc tòa P4 - tòa căn hộ Park Residence đầu tiên thuộc Sun Urban City. Ảnh: Ánh Dương

Park Residence do Sun Property (thành viên Sun Group) phát triển, được giới thiệu ra thị trường từ giữa năm 2025. Sau khi hoàn thiện, dự án sẽ bổ sung nguồn cung căn hộ thông minh, cho phép kiến tạo hai không gian sống trong một căn hộ nhờ chiều cao trần gần 5 m.

Điểm nhấn kiến trúc nằm ở phần mái được nâng cao tới 8,2 m, trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng thông thoáng, nơi cư dân có thể thư giãn, vui chơi và tổ chức các hoạt động kết nối. Trong khi đó, các căn khối đế cao 7 m mở ra không gian kinh doanh linh hoạt.

Dự án được cất nóc sau 6 tháng thi công. Ảnh: Ánh Dương

Dự án này nằm ở trung tâm phân khu Flora Avenue, gần các trục giao thông như nút giao Phú Thứ và tuyến vành đai 5 theo quy hoạch. Từ đây, cư dân có thể tiếp cận hệ tiện ích nội khu và chuỗi công viên trong đô thị.

Quy hoạch đại lộ hoa quy mô 10 ha cùng bộ ba vườn nội khu mang đến không gian xanh rộng lớn, trong khi hệ thống tiện ích thiết yếu như trường học liên cấp, trường nghề Sun Group, Bệnh viện Mặt Trời, trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi... góp phần hoàn thiện một môi trường sống và lưu trú cho cư dân đa thế hệ.

Park Residence sở hữu vị trí kế cận các đại công viên. Ảnh: Sun Property

Chủ đầu tư cho biết, Park Residence cũng là quỹ sản phẩm bất động sản có khả năng tiếp cận thuận tiện nhất hệ thống 5 đại công viên định hình trục tiện ích toàn khu đô thị, bao gồm công viên Sun World, công viên Thể thao, công viên Sinh thái, công viên Lễ hội và công viên Văn hóa.

Dự kiến trong năm nay, loạt công viên sẽ tiếp tục đi vào vận hành. Công viên Thể thao quy mô 22 ha bổ sung hệ tiện ích thể thao chuẩn quốc tế. Các hạng mục gồm 37 sân pickleball, 6 sân cầu lông, 5 sân tennis, 3 sân bóng chuyền, sân bóng đá 11 người, sân bóng đá 7 người, 2 sân bóng rổ, nhà thi đấu đa năng cùng đường chạy bộ hiện đại...hiện đang được hoàn thiện. Ngoài ra, công viên Văn hóa đã bắt đầu triển khai hồ cảnh quan - hạng mục điểm nhấn, trong khi không gian công viên Sinh thái tiếp tục được xúc tiến xây dựng.

Không gian sống tiện nghi. Ảnh: Sun Property

Các hạng mục điểm nhấn đã đi vào hoạt động như trục đại lộ lễ hội dài 1,5km - nơi quy tụ những công trình biểu tượng mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, cùng sân khấu trình diễn nhạc nước tầm cỡ thế giới... Nhờ đó, Sun Urban City trở thành điểm đến vui chơi, giải trí mới, thúc đẩy giá trị bất động sản khu vực.

Ông Nguyễn Tiến Thành, đại diện Sun Group, cho biết sự kiện cất nóc đánh dấu bước tiến mới trong quá trình triển khai đại đô thị Sun Urban City, đồng thời thể hiện tiến độ thi công các hạng mục nhà ở đang dần được hoàn thiện theo kế hoạch.

Tại buổi lễ, đại diện một đơn vị phân phối nhận định, diễn biến xây dựng trên công trường góp phần củng cố niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư đối với phân khu Park Residence cũng như toàn dự án. Theo đơn vị này, trong bối cảnh căn hộ vẫn duy trì mức độ quan tâm ổn định, khu vực có thể ghi nhận thêm nhu cầu ở thực, trong đó có nhóm nhân sự ngành y tế khi một số cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức mở rộng hoạt động.

Song Anh