Sun Elite City nhận giải 'Dự án bất động sản đạt chuẩn xuất sắc Việt Nam'

Quảng NinhSun Elite City tại Bãi Cháy được vinh danh "Dự án bất động sản đạt chuẩn xuất sắc Việt Nam 2025" tại Diễn đàn Thị trường bất động sản Việt Nam 2026, ngày 9/1.

Tại sự kiện, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cùng Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam trao chứng nhận VRES - Bộ tiêu chuẩn đánh giá toàn diện các dự án cho đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) với công trình tiêu biểu Sun Elite City. Ban tổ chức đánh giá dự án này đáp ứng xuất sắc các tiêu chí về chất lượng, sức hấp dẫn và tác động tích cực tới xã hội, quần thể.

Đại diện Sun Property (thành viên Sun Group, giữa) nhận chứng nhận VRES. Ảnh: Diễn đàn Thị trường bất động sản Việt Nam 2026

VRES là một trong những khung đánh giá toàn diện và khắt khe. Khác với cách chấm điểm dựa trên quy mô hay mức độ truyền thông, bộ tiêu chuẩn này tập trung phân tích chiều sâu của dự án, từ năng lực thực thi của chủ đầu tư, chất lượng phát triển thực tế đến tác động lan tỏa tới thị trường và xã hội.

Không chỉ "đẹp trên bản vẽ", dự án cần chứng minh được khả năng triển khai đồng bộ, tiến độ rõ ràng, tư duy quy hoạch có chiều sâu và định hướng phát triển bền vững. Theo đó, VRES chọn lọc những ứng viên hội tụ đầy đủ giá trị cốt lõi của dự án bất động sản chất lượng cao.

Đại diện Hội Môi giới bất động sản Việt Nam trao chứng nhận VRES cho đại diện các chủ đầu tư dự án xuất sắc. Ảnh: Diễn đàn Thị trường bất động sản Việt Nam 2026

Sau nhiều vòng đánh giá, Sun Elite City được Hội đồng chuyên môn đánh giá đáp ứng xuất sắc các tiêu chí của VRES, bao gồm cả những tiêu chí khó nhất. Đại diện Hội Môi giới bất động sản Việt Nam nhận định, thị trường bất động sản ngày càng đòi hỏi tính minh bạch, chuyên nghiệp và phát triển bền vững.

"Những hệ tiêu chuẩn đánh giá mang tính thực tiễn cao như VRES đang dần trở thành 'thước đo' quan trọng để nhận diện dự án thực sự có ý nghĩa xã hội", vị đại diện khẳng định.

Đại diện Sun Property chia sẻ thêm, việc Sun Elite City được vinh danh theo Bộ tiêu chuẩn VRES khẳng định hành trình "làm đẹp những vùng đất" mà Sun Group theo đuổi suốt những năm qua.

"Với hệ sinh thái ngày càng hoàn thiện, quy hoạch được nâng tầm và nhịp sống đô thị sôi động 24/7, Sun Elite City sẽ tiếp tục đóng vai trò tiên phong, góp phần định hình chuẩn mực mới cho bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng tại Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình", đại diện công ty nói thêm.

Sun Elite City quy mô 324 ha với nhiều tiện ích vui chơi, giải trí cao cấp. Ảnh: Sun Property

Tọa lạc tại trung tâm Bãi Cháy, với quy mô 324 ha, Sun Elite City được định hình là quần thể "all-in-one" (tất cả trong một) với đa dạng tiện ích như: Sun World Ha Long, khu nghỉ dưỡng Oakwood Ha Long, chợ đêm VUI-Fest, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, quảng trường Sun Carnival - nơi thường xuyên tổ chức lễ hội pháo hoa, chương trình nghệ thuật...

Sun Elite City thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, lưu trú dài ngày, tham gia hoạt động ban ngày lẫn ban đêm, từ đó, góp phần kích hoạt giá trị kinh tế - thương mại của toàn khu vực. Đây cũng là nền tảng giúp bất động sản tại Sun Elite City gia tăng giá trị, gắn chặt với sức sống của điểm đến.

Bên cạnh đó, Sun Elite City có nhiều nét tương đồng với các tổ hợp đô thị - du lịch nổi tiếng trên thế giới như Marina Bay Sands (Singapore), nơi hội tụ nghỉ dưỡng cao cấp, giải trí, mua sắm, sự kiện và kiến trúc biểu tượng.

Sun Elite City góp phần giúp Bãi Cháy trở thành trung tâm vui chơi, giải trí miền Bắc. Ảnh: Ánh Dương

Song song, Sun Group hợp tác với KPF (Kohn Pedersen Fox), công ty kiến trúc và quy hoạch đô thị hàng đầu thế giới, để tái thiết quần thể, giúp Sun Elite City tiến gần hơn tới tầm vóc quốc tế. Các không gian công cộng, khu vui chơi, thương mại, nghỉ dưỡng và khu nhà ở được sắp xếp khoa học, vừa đảm bảo sự sôi động của một đô thị du lịch, vừa giữ được những khoảng lặng cần thiết cho nghỉ dưỡng và an cư lâu dài.

Sự tham gia của KPF không chỉ nâng tầm thiết kế, mà còn củng cố niềm tin của thị trường vào chiến lược phát triển dài hạn của Sun Group tại Bãi Cháy. Theo đại diện tập đoàn, sự hợp tác này là yếu tố quan trọng giúp Sun Elite City được đánh giá cao về tính bền vững, khả năng vận hành lâu dài và tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai.

Bên cạnh đó, những dự án có quy mô, tầm nhìn và khả năng tạo ảnh hưởng như Sun Elite City cũng góp phần giúp Quảng Ninh tiến tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch quốc tế và đô thị trực thuộc Trung ương.

Nhật Lệ