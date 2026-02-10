Sun Elite City hướng đến mô hình đô thị 'không ngủ' bên vịnh Hạ Long

Quảng NinhSun Elite City tại Bãi Cháy được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp với sản phẩm du lịch, dịch vụ vận hành cả ngày lẫn đêm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế du lịch địa phương.

Năm 2025, Quảng Ninh ghi nhận GRDP tăng 11,89%, quy mô kinh tế vượt 368.445 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người hơn 10.402 USD. Du lịch trở thành điểm nhấn khi địa phương này đón trên 21,28 triệu lượt khách, tăng 12% so với năm trước. Song song với việc khai thác lợi thế di sản, tỉnh đã chủ động phát triển hệ sinh thái dịch vụ đa trải nghiệm, kết hợp kinh tế ban đêm nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Theo đó, việc hình thành các đại đô thị biển tại khu vực Bãi Cháy được xem là hướng bổ sung hạ tầng dịch vụ và không gian trải nghiệm cho điểm đến. Sun Elite City, dự án quy mô khoảng 324 ha, được định vị là tổ hợp nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí tích hợp, hướng tới vận hành liên tục trong ngày.

Đại đô thị Sun Elite City phát triển theo mô hình đô thị tích hợp ven biển tại Quảng Ninh. Ảnh: Sun Property

Định hướng này tương đồng với mô hình "đô thị không ngủ" ven biển đã có mặt tại nhiều điểm đến quốc tế. Marina Bay (Singapore) chuyển đổi từ khu cảng cũ thành trung tâm dịch vụ, giải trí quy mô lớn, đón hơn 16,5 triệu lượt khách mỗi năm, trong khi Dubai Marina thu hút du khách với đại lộ ven biển 7 km, trục thương mại hơn 300 outlet. Điểm chung của các khu vực này là tạo chuỗi trải nghiệm liên tục, giảm tính mùa vụ, đồng thời mở rộng nguồn thu từ kinh tế đêm.

Tại Bãi Cháy, Sun Elite City được phát triển theo mô hình "all-in-one", tích hợp tham quan, lưu trú, mua sắm và tổ chức sự kiện trong cùng không gian. Ban ngày, du khách có thể kết nối hành trình khám phá vịnh Hạ Long, vui chơi tại tổ hợp công viên Sun World hay nghỉ dưỡng cao cấp tại Oakwood Ha Long. Khi về đêm, khu vực được quy hoạch các tuyến phố thương mại, quảng trường tổ chức lễ hội Sun Carnival và chợ đêm VUI-Fest, nhằm duy trì nhịp hoạt động du lịch.

Bầu không khí lễ hội 24/7 tại Sun Elite City Bãi Cháy. Ảnh: Sun Group

Song song với tăng trưởng du lịch, Quảng Ninh cũng nâng chuẩn chất lượng không gian đô thị. Thu nhập bình quân cải thiện kéo theo nhu cầu an cư tại các khu vực có quy hoạch đồng bộ, tích hợp tiện ích và hài hòa cảnh quan vịnh.

Trong bối cảnh đó, Sun Elite City được định hướng như một đô thị biển kết hợp chức năng ở, nghỉ dưỡng và kinh doanh dịch vụ. Chủ đầu tư Sun Group dự kiến hợp tác cùng KPF (Kohn Pedersen Fox) - một trong những đơn vị kiến trúc hàng đầu thế giới - kiến tạo đô thị biển theo tiêu chuẩn quốc tế. Cảnh quan xanh, mặt nước và không gian công cộng được ưu tiên, tạo môi trường sống khoáng đạt với tầm nhìn ôm trọn Vịnh Hạ Long.

"Nhịp sống sôi động và khoảng lặng yên bình được cân bằng, bảo đảm giá trị an cư dài hạn. Các phân khu được thiết kế theo triết lý đô thị đa nhịp sống: tiện nghi sống hiện đại nhưng vẫn ưu tiên trải nghiệm cá nhân với không gian riêng tư, thư thái để an cư lâu dài", đại diện Sun Property chia sẻ.

Sun Group bắt tay với KPF tái thiết đại đô thị Sun Elite City. Ảnh: Sun Property

Theo Sun Group, nhà đầu tư ngày càng ưu tiên các dự án bất động sản có giá trị sử dụng thực tế và khả năng khai thác, vận hành quanh năm. Sun Elite City hướng đến mục tiêu mang lại dòng tiền cho nhà đầu tư với hệ tiện ích được đầu tư bài bản.

TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho rằng, đô thị đa dạng hoạt động mua sắm, giải trí, cảnh quan đẹp và dịch vụ cao cấp dễ trở thành lựa chọn ưu tiên, tạo lượng khách ổn định quay lại thường xuyên và tăng giá bền vững.

Tổ hợp công viên Sun World với chuỗi tiện ích vui chơi, giải trí. Ảnh: Ánh Dương

Nằm tại lõi trung tâm Bãi Cháy, Sun Elite City tiếp cận hệ sinh thái du lịch hiện hữu gồm công viên giải trí, tuyến phố thương mại và các cơ sở lưu trú. Nguồn khách ổn định được kỳ vọng tạo nhu cầu thường xuyên đối với dịch vụ lưu trú và bán lẻ, góp phần giúp các bất động sản có thể khai thác vận hành quanh năm.

Giai đoạn 2025-2030, Quảng Ninh đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tỷ lệ đô thị hóa trên 75% và GRDP bình quân đầu người khoảng 20.000 USD. Trong lộ trình này, các đô thị biển đa chức năng như Sun Elite City được xem là một trong những động lực thúc đẩy phát triển dịch vụ, mở rộng không gian đô thị và gia tăng sức hút cho điểm đến di sản.

Song Anh