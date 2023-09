Tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang gồm hai phân khu: The Cosmo với hai loại hình sản phẩm townhouse và shop villa; The Panoma với hai tòa tháp căn hộ cao cấp. Dự án không chỉ đáp ứng tiêu chí an cư, mà còn mang giá trị nghỉ dưỡng, tận hưởng với vị trí đắc địa, hệ tiện ích đầy đủ, được đầu tư về phong cách kiến trúc.

"Sun Cosmo Residence Da Nang không chỉ kể câu chuyện về cuộc sống an cư như nghỉ dưỡng ven sông, mà còn mang phong cách kiến trúc giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Đó là câu chuyện của sự kết nối: giữa hiện tại - quá khứ, giữa người Đà thành với cộng đồng đa quốc gia, giữa Đà Nẵng với thế giới...", đại diện Sun Property chia sẻ.

Với dự án này, Sun Property kỳ vọng tạo nên những sản phẩm bất động sản đô thị "thế hệ mới", mang tiêu chuẩn sống đẳng cấp quốc tế đến trung tâm thành phố đáng sống.

Hai phân khu The Cosmo và The Panoma hứa hẹn tạo nên một tổ hợp đa năng, hiện đại, mang phong cách sống mới đến bên dòng sông Hàn.