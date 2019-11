Yếu tố cần chú ý để nâng ngực tránh rủi ro

Phẫu thuật nâng ngực (breast augmentation) là giải pháp thích hợp cho những chị em gặp tình trạng mô tuyến vú bị tiêu giảm, người có bầu ngực không đồng đều, tự ti vì kích cỡ ngực nhỏ bẩm sinh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, những thông tin không hay lẫn bất cập mà phương pháp thẩm mỹ này mang lại.

Chuyên gia người Mỹ - bác sĩ Janis Gilis - cho rằng, nếu nắm vững những thông tin sau, chị em sẽ không còn lo ngại nâng ngực thiếu an toàn.

Áp dụng tỷ lệ "vàng" giúp chọn size túi ngực phù hợp

Túi ngực quá to hay quá nhỏ đều khiến chị em không hài lòng hoặc vóc dáng mất cân đối. Tuy nhiên, hiện có các máy 3D giúp mô phỏng kết quả sau nâng và hỗ trợ bác sĩ chọn size tốt hơn.

Bên cạnh đó, bác sĩ Janis Gilis còn giới thiệu kỹ thuật nâng ngực theo tỷ lệ "vàng" Fibonacci, tính toán được tỷ lệ lý tưởng của các thông số bầu ngực như nhũ hoa, đường chân ngực, chu vi bầu ngực... Từ đó bác sĩ sẽ chọn size túi chính xác, hài hòa với vóc dáng từng người.

Ứng dụng tỷ lệ "vàng" Fibonacci trong công nghệ nâng ngực.

Túi ngực nhẹ có thể giảm cảm giác nặng nề, khó thở

Dù chọn được size túi phù hợp vóc dáng, chị em vẫn có thể không quen với cảm giác có vật thể lạ đặt trong cơ thể, nhất là những ngày đầu. Theo bác sĩ, điều này hoàn toàn bình thường, phái nữ sẽ dần quen với điều đó. Tuy nhiên, công nghệ thẩm mỹ ngực hiện đại còn giúp chị em nhiều hơn thế. Hiện túi ngực B-lite giảm 30% trọng lượng, đem lại cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái sau khi đặt, không gây ngộp thở hoặc khó chịu khi nằm hoặc vận động mạnh. Về lâu dài, túi ngực trọng lượng nhẹ còn giảm áp lực lên các mô tuyến, tránh chảy xệ về sau.

Túi ngực nhẹ làm giảm áp lực lên các mô tuyến ở ngực, hạn chế chảy xệ.

Vỏ túi ngực bền chắc hơn

Những thông tin vỡ túi ngực khi đi máy bay gần đây khiến nhiều chị em lo lắng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thẩm mỹ, áp suất khí quyển bình thường và áp suất trong khoang máy bay khoảng 760 mmHg, tương đương với áp suất ở mặt đất. Do đó, túi ngực chỉ có thể bị thủng chứ không vỡ do nguyên nhân chênh lệch áp suất. Trường hợp thủng là do bị vật nhọn chọc trúng (như kim, móng tay) trong lúc thao tác đặt túi ngực.

Các túi gel thế hệ mới vẫn giữ được độ mềm mại nhưng kết cấu bền vững, không chảy tràn. Dù bị thủng lớp vỏ ngoài nhưng cấu trúc bên trong vẫn nguyên vẹn, không xâm lấn mô tuyến và ảnh hưởng sức khoẻ.

Túi ngực có khả năng chịu lực cao dù bị xe tải cán qua hay thả từ độ cao 25m.

Để đảm bảo sức khỏe, khi nâng ngực, các chuyên gia khuyên bạn nên chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín, có đủ những yêu cầu sau:

Quy trình xét nghiệm nghiêm ngặt

Xét nghiệm trước những ca phẫu thuật lớn như nâng ngực là bước quan trọng, nhằm xác định chị em có đủ điều kiện sức khỏe để thực hiện hay không. "Đây cũng là giai đoạn quan trọng nhất, đảm bảo an toàn cho ca phẫu thuật", bác sĩ Janis Gilis nói.

Tầm soát nhũ

Tầm soát nhũ trước khi nâng cấp vòng một là lời khuyên từ bác sĩ. Nếu kết quả bình thường, việc đặt túi sẽ diễn ra suôn sẻ. Nếu phát hiện có khối u thì phải tránh nâng ngực và nhanh chóng tìm cách loại bỏ khối u.

Tầm soát nhũ công nghệ FFDM từ Italy.

Sau đặt túi, cần phải tầm soát nhũ 6 tháng một lần để biết cụ thể tình trạng của túi đặt: túi có bị lủng, chảy hay vùng đặt túi có bị xơ cứng hay không.

Đội ngũ bác sĩ

Tay nghề của bác sĩ quyết định lớn đến kết quả cuối cùng, giúp tạo dáng ngực đẹp và cân bằng hơn khi áp dụng những kỹ thuật phù hợp.

