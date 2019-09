Xuất huyết tiêu hóa do nghiện rượu

Hải PhòngBệnh nhân 43 tuổi uống nhiều rượu bị xuất huyết tiêu hóa và có khối giả phình động mạch tá tụỵ, đau bụng dữ dội.

Một tháng nay bệnh nhân thấy có khối vùng bụng trên rốn to dần, kèm đau đớn, khó chịu. Ông có tiền sử nghiện rượu, viêm tuỵ mạn gần 10 năm, đã phẫu thuật u đầu tuỵ năm 2011.

Trước khi vào viện, bệnh nhân nôn ra máu, kèm đau bụng âm ỉ vùng thượng vị, hoa mắt, chóng mặt. Ông được đưa vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí trong tình trạng da xanh niêm mạc nhợt, thượng vị có khối đường kính khoảng 5 cm, đau tức, chướng bụng, buồn nôn và nôn ra máu tươi nhiều lần.



Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hoá và có khối giả phình động mạch tá tuỵ, chỉ định can thiệp nút tắc tổn thương giả phình động mạch tá tuỵ.

Hình ảnh chụp trên máy DSA khối giả phình trước và sau can thiệp. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Để phẫu thuật, các phẫu thuật viên đưa ống thông từ động mạch đùi lên tiếp cận vị trí tổn thương và nút tắc động mạch giả phình bằng vật liệu tắc mạch là vòng xoắn kim loại coil. Sau can thiệp, tổn thương giả phình được nút tắc hoàn toàn, loại bỏ nguy cơ vỡ khối giả phình.

Bác sĩ Hoàng Phú Khánh, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, cho biết tổn thương giả phình động mạch tá tuỵ thường do các nguyên nhân như chấn thương, viêm tuỵ, do can thiệp hoặc phẫu thuật, nhiễm khuẩn... Hậu quả gây ra khối tụ máu quanh đầu tụy tá tràng, chảy máu ổ bụng, xuất huyết tiêu hóa. Một số trường hợp chảy máu có thể tự cầm, nhưng đa số cần tiến hành phẫu thuật và can thiệp nội mạch để cầm máu.

Các trường hợp chảy máu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến sốc do mất máu và tử vong. Bệnh nhân này may mắn đã được cấp cứu kịp thời qua cơn nguy kịch, hiện đã hết đau tức, chướng bụng, sức khoẻ ổn định.

