Xuất hiện bệnh mới ở Trung Quốc do bọ ve lây lan

Gần 90 bệnh nhân ở Nội Mông nhập viện do nhiễm virus Alongsha từ bọ ve.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát hiện một loại bệnh mới do virus Alongsha (ALSV) trong bọ ve gây nên. Trên New England Journal of Medicine, họ cho biết virus được tìm thấy qua ca bệnh của một phụ nữ 42 tuổi ở Nội Mông. Sau khi bị ve cắn, bệnh nhân đến cơ sở y tế địa phương điều trị với triệu chứng sốt và đau đầu liên tục.

Thông thường, người bị bọ ve cắn sẽ nhiễm virus gây viêm não TBEV. Tuy nhiên, các xét nghiệm chỉ ra cơ thể người phụ nữ không có dấu vết của TBEV, cũng không có kháng thể chống lại virus này. Kiểm tra kỹ hơn trên bộ gene cho thấy bệnh nhân bị nhiễm ALSV.

Ngoài ca bệnh trên, các bác sĩ ghi nhận thêm gần 90 người khác cùng khu vực Nội Mông nhiễm virus ALSV. Tất cả đều từng bị ve cắn.

Bọ ve ở Trung Quốc truyền virus ALSV gây sốt và đau đầu kéo dài. Ảnh: conseilsveterinaire.

Các bệnh nhân nằm viện trung bình 10-14 ngày, điều trị bằng kháng sinh ribavirin cùng benzylpenicillin natri. Sau 6-8 ngày, các triệu chứng giảm dần, mọi bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn. Hiện các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu về tác động của ALSV trên cơ thể người.

Bọ ve gây ra nhiều loại bệnh khác nhau tùy thuộc vào vị trí địa lý. Tại Mỹ, Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) xác định ít nhất 16 bệnh do bọ ve gây ra như Lyme, bệnh nhiễm khuẩn tularensis, sốt phát ban và sốt đốm Rocky Mountain, căn bệnh khiến một cậu bé ở Kentucky phải nhập viện hai năm. Hiện tại, ALSV chỉ được tìm thấy ở vùng Nội Mông trên bọ ve Ixodes Persulcatus. Các nhà khoa học cảnh báo muỗi cũng có thể mang virus này.

Bệnh nhân bị ve cắn hầu hết đều hồi phục nhưng cũng có những trường hợp bị đau khớp, suy yếu cử động cơ và mệt mỏi kéo dài. Để bảo vệ sức khỏe. CDC khuyến cáo người dân che chắn bản thân kỹ lưỡng và dùng thuốc chống côn trùng khi ra ngoài vào mùa hè vì đây là mùa bọ ve xuất hiện nhiều.

Đăng Như (Theo Fox News)