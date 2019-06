Xử trí khi bị cong dương vật

Tùy độ cong để nhận định mức nguy hiểm, nếu trên 20 độ hoặc có dị dạng, đau rát, khó quan hệ... là tình trạng nặng, cần phẫu thuật.

Bình thường dương vật khi cương sẽ có trục thẳng, nghĩa là điểm gốc và điểm đầu cùng nằm trên một mặt phẳng. Hiện tượng hơi lệch về bên trái, bên phải hoặc lên trên cũng được coi là bình thường và không ảnh hưởng đến sinh hoạt tình dục. Khi trục của dương vật tạo với mặt phẳng ngang của cơ thể một góc lớn hơn 0 độ thì được xem là cong.

Bác sĩ Đinh Hữu Việt, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết đây là biểu hiện của bệnh xơ cứng vật hang - một bệnh lành tính, xuất hiện do các mảng xơ phát triển giữa hai lớp áo của vật hang gây co kéo và dính chắc làm cho bộ phận sinh dục cong, biến dạng. Xơ cứng còn có thể do rối loạn cơ chế tự miễn của cơ thể hoặc các nguyên nhân di truyền, rối loạn tổng hợp sợi collagen, tác dụng phụ của thuốc trong điều trị bệnh. Ngoài ra, phản ứng tạo xơ bất thường còn có thể xảy ra khi thủ dâm quá nhiều, dùng tay bẻ dương vật, bị gập lại khi giao hợp...

Theo bác sĩ, tùy triệu chứng nặng hay nhẹ sẽ có những phương pháp điều trị khác nhau, dùng thuốc hoặc phẫu thuật. Trường hợp bị cong rất nhẹ, không gây đau, không ảnh hưởng gì đến chức năng tiểu tiện cũng như hoạt động tình dục thì không nguy hiểm, không cần điều trị. Trường hợp bị cong quá mức, góc trên 20 độ, luôn có cảm giác đau đớn, căng tức, cần phải phẫu thuật. Một số trường hợp do tác động của các mảng xơ bám trên thành, hình dáng bộ phận sinh dục trở nên dị dạng, chiều dài bị rút ngắn, dùng tay sờ vào sẽ nhận thấy rõ những vết lồi, lõm, mất đi tính thẩm mỹ, ảnh hưởng đến tinh thần bệnh nhân... cũng cần có những biện pháp can thiệp ngoại khoa kịp thời.

Một ca phẫu thuật ở Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Khi phẫu thuật, các bác sĩ sẽ rạch mở và tạo hình lại vật hang, nắn chỉnh khâu nếp gấp, cắt chỉnh dây chằng quanh mô dương vật. Phương pháp rạch mở vật hang và khâu tạo hình có ưu điểm so với kỹ thuật khâu nếp gấp đơn thuần là hạn chế tái phát. Sau khi mổ, khoảng 90% người bệnh giảm độ cong xuống dưới 10 độ.

Để phòng ngừa tình trạng cong bộ phận sinh dục, cần hạn chế thủ dâm, bỏ thói quen bẻ dương vật, khi bị cong hạn chế sờ bẻ nắn, có tư thế giao hợp phù hợp. Khi thấy có biểu hiện bất thường cần đi khám để được điều trị kịp thời.

Thúy Quỳnh