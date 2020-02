WHO lần đầu họp tại Trung Quốc

Trung Quốc12 chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lần đầu nhóm họp tại Trung Quốc để thảo luận giải pháp khống chế dịch Covid-19.

Cuộc họp diễn ra đêm 16/2. Trên Twitter, Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus viết: "Nhóm chuyên gia quốc tế tham gia phái đoàn chung với Trung Quốc do WHO dẫn đầu đã có mặt tại Bắc Kinh và họp với các đồng nghiệp vào hôm nay. Chúng tôi kỳ vọng cuộc hợp tác có ý nghĩa vô cùng quan trọng này sẽ cung cấp thêm thông tin về dịch Covid-19".

"Chúng ta đang cùng đối mặt với Covid-19 và cần tận dụng cơ mọi hội để tăng cường phòng bị. Hơn hết, hãy để khoa học và các bằng chứng thực tế dẫn đường cho chính sách nếu không muốn đối mặt với chia rẽ và bất hòa", ông bổ sung.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: WHO

Ông Tedros cũng cho biết phái đoàn của WHO gồm 12 chuyên gia nước ngoài. Nhóm gồm ba người đã đến Bắc Kinh tuần trước để thực hiện các công việc sơ bộ.

Ông cũng nhận định còn quá sớm để dự đoán khi nào virus corona sẽ bị ngăn chặn. WHO không biết liệu dịch Covid-19 sẽ đi đến đâu. Trước đó, cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm thông tin, cách xác định và chẩn đoán nCoV.

Theo người phát ngôn của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Mi Feng, trong cuộc họp ngày hôm nay, nhóm chuyên gia quốc tế sẽ tiến hành trao đổi chuyên sâu với các tổ chức nghiên cứu, cơ quan chính phủ có nhiệm vụ phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh.

Covid-19 khởi phát tại thành phố Vũ hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay đã lan rộng ra toàn bộ 31 tỉnh thành đại lục cùng 26 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tính đến ngày 17/2, thế giới ghi nhận 71.330 ca dương tính nCoV và 1.775 ca tử vong. So với hôm qua, số ca nhiễm mới tại tỉnh Hồ Bắc đã tăng gần 5%, số người tử vong có dấu hiệu giảm.

Cùng ngày, Trung Quốc tiếp tục điều động hơn 1.000 y tá và bác sĩ quân đội đến Vũ Hán, bổ sung lực lượng ứng phó dịch, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người dân. Vũ Hán chiếm phần lớn số ca bệnh của cả nước.

Thục Linh (Theo DW, China Daily)