Vỡ mạch máu dạ dày do nghiện rượu nhiều năm

Phú ThọNam bệnh nhân 55 tuổi nhập viện Đa khoa Phú Thọ trong tình trạng sốc mất máu nhiều, nôn ra máu, đi ngoài phân đen, vã mồ hôi, da nhợt.

Bệnh nhân có tiền sử bị xơ gan do lạm dụng rượu nhiều năm. Ngay khi nhập viện ngày 26/11, các bác sĩ lập tức tiến hành hồi sức, truyền dịch, truyền số lượng máu nhiều cấp cứu. Sau khi nội soi cho thấy người bệnh bị giãn tĩnh mạch thực quản độ III và giãn tĩnh mạch dạ dày nặng, các bác sĩ nội soi đã thắt búi giãn, song nhận định nguy cơ chảy máu tái phát rất cao, tiên lượng xấu.

Kíp can thiệp điện quang, khoa Chẩn đoán hình ảnh tiến hành cấp cứu, sau hơn một giờ mới có thể cầm máu thành công và đặt stent.

Sau can thiệp một ngày, sức khỏe người bệnh dần hồi phục, có thể đi lại và sinh hoạt bình thường.

Bệnh nhân đang được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ

Bác sĩ Trần Quang Lục, người trực tiếp can thiệp cho bệnh nhân, cho biết xuất huyết tiêu hóa do vỡ búi giãn tĩnh mạch thực quản, tĩnh mạch dạ dày là biến chứng nặng của xơ gan, tỷ lệ tử vong rất cao, có thể lên đến 30 - 50%, có nhiều người bệnh bị nôn ra máu còn chưa kịp đến bệnh viện đã tử vong, thậm chí vào bệnh viện rồi, được truyền rất nhiều máu và điều trị bằng nội soi cũng không qua khỏi do không thể cầm được máu.

Kỹ thuật TIPS là là phương pháp điều trị rất hiệu quả trong điều trị và dự phòng các biến chứng của tăng áp lực tĩnh mạch cửa trong xơ gan. So với các phương pháp khác, TIPS là phương pháp can thiệp xâm lấn tối thiểu, hiệu quả cao, giúp người bệnh tránh khỏi cuộc đại phẫu lớn, hồi phục nhanh. Đây là một trong những phương pháp can thiệp khó đòi hỏi sự tập trung cao độ, sử dụng nhiều vật tư, vật liệu can thiệp và dự phòng được những tình huống khó phát sinh trong quá trình can thiệp.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu người bệnh bị xơ gan mà có biến chứng giãn tĩnh mạch thực quản, tĩnh mạch dạ dày thì cần được khám chuyên khoa để được tư vấn và điều trị kịp thời, tránh tình trạng biến chứng nặng.

Thúy Quỳnh