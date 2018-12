Việt Nam báo động tình trạng tăng bệnh nhân viêm gan

Bệnh viêm gan B có lây qua đường ăn uống? / Khi nào cần chích ngừa viêm gan B

Phát biểu tại hội thảo về phòng chống bệnh viêm gan virus diễn ra tại Hà Nội ngày 29/8, tiến sĩ Lokky Wai, Trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam (WHO) bày tỏ quan ngại về tình hình gia tăng bệnh nhân Việt Nam. 9 triệu người Việt nhiễm viêm gan B và một triệu người viêm gan C, thuộc nhóm cao nhất khu vực Tây Thái Bình Dương, cao gấp 40 lần số người nhiễm HIV tại Việt Nam.

Để dự phòng viêm gan virus B, trẻ cần được tiêm văcxin trong 24 giờ đầu sau sinh.

Tiến sĩ Trần Đại Quang, đại diện Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, ước tính tại nước ta tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B khoảng 6-20% dân số, 0,2-4% nhiễm virus viêm gan C. So với các nước khu vực Tây Thái Bình Dương, Việt Nam đứng thứ hai về số lượng người nhiễm viêm gan virus B sau Trung Quốc, vị trí thứ ba về tỷ lệ viêm gan C sau Trung Quốc và Nhật Bản.

Viêm gan virus là bệnh truyền nhiễm phổ biến gây biến chứng gan như xơ gan, ung thư gan, có thể dẫn đến tử vong. Đường lây truyền viêm gan virus B và C chủ yếu qua máu, quan hệ tình dục, từ mẹ sang con. Trong chiến lược phòng chống viêm gan của Việt Nam, công cụ quan trọng đầu tiên là dự phòng bằng văcxin viêm gan B. Tuy nhiên, theo thống kê, tỷ lệ trẻ được tiêm ngừa mũi 24 giờ đầu sau sinh vào năm 2015 tại nước ta mới chỉ gần 70%, thấp hơn rất nhiều so với khuyến cáo của WHO là 85%. 22 tỉnh thành có tỷ lệ tiêm dưới 30%, có những tỉnh chỉ đạt 11-12%.

Công cụ quan trọng thứ hai để phòng chống viêm gan là điều trị viêm gan B và C. Trên thế giới, giá thành thuốc điều trị viêm gan C đang giảm. Ví dụ, Ai Cập là nước thu nhập trung bình thấp, tỷ lệ mắc viêm gan virus thuộc nhóm cao nhất thế giới. Trong 12 tháng qua, nước này đã điều trị 200.000 bệnh nhân nhờ giá thành giảm từ 900 USD vào năm 2014 xuống còn 200 USD vào năm 2016.

Tuy nhiên, ở Việt Nam việc tiếp cận điều trị thuốc còn khó khăn, giá thành điều trị cao vượt quá khả năng chi trả của người bệnh. Theo WHO, Việt Nam là một trong những nước có giá thành điều trị viêm gan cao nhất thế giới. Hiện chi phí một đợt điều trị viêm gan C tại nước ta là 2.200 USD, tức khoảng 45 triệu đồng. Sắp tới, Việt Nam đàm phán với hãng dược để sử dụng loại thuốc điều trị viêm gan C mới giá thành rẻ hơn, hiệu quả điều trị tốt hơn.

Nguồn lây nhiễm virus viêm gan B ở nước ta 80-90% là do mẹ truyền sang con. Nếu nhiễm mãn tính, bạn sẽ sớm bị ung thư gan, xơ gan ở tuổi rất trẻ ngoài 40 thậm chí dưới 30. Để đạt mục tiêu giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi nhiễm virus viêm gan B xuống dưới 1% vào năm 2017, phải có 90% trẻ được tiêm mũi sơ sinh và trên 95% trẻ được tiêm 3 mũi văcxin ngừa bệnh.

Nam Phương