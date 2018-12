Việt kiều Mỹ được phong hàm giáo sư danh dự vì đóng góp cho ngành y

Đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM trao bằng Giáo sư danh dự cho ông Daniel Truong (giữa). Ảnh: NP.

Giáo sư Daniel Trương là Việt kiều Mỹ, Chủ tịch Hội Quốc tế về hội chứng Parkinson và các bệnh liên quan, Giám đốc Viện bệnh Parkinson và các rối loạn vận động Fountain Valley-California, giáo sư thần kinh học lâm sàng của Đại học UC Irvine, phó chủ biên 2 tạp chí khoa học thần kinh Journal of Neurological Sciences và Journal of Neural Transmission. Thời gian qua ông Trương đã hỗ trợ rất đắc lực cho ngành thần kinh Việt Nam về huấn luyện, đào tạo bác sĩ thần kinh học và bệnh rối loạn vận động.

Từ năm 2004 đến nay, ông Trương đã giúp các bệnh viện trong nước tổ chức thành công 7 hội thảo quốc tế cập nhật kiến thức thần kinh học (INFO) thu hút gần 100 lượt giáo sư và chuyên viên thần kinh học hàng đầu thế giới. Những hội thảo này đã giúp các bác sĩ chuyên khoa thần kinh, phẫu thuật thần kinh, tâm thần, hình ảnh học thần kinh, y học phục hồi, lão khoa của cả nước hội nhập và tiệm cận với ngành thần kinh học quốc tế. Bên cạnh đó, ông còn hỗ trợ đăng tải nhiều công trình nghiên cứu khoa học lớn của bác sĩ Việt Nam trên các tạp chí chuyên khoa ở Mỹ và thế giới.

Ông Trương kêu gọi Hiệp hội Thần kinh học Thế giới (World Federation of Neurology) trao tặng hơn 200 quyển sách có giá trị về các bệnh rối loạn vận động cho Việt Nam. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trương Quang Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM đánh giá cao những cống hiến của ông Trương.

“Chúng tôi trao bằng Giáo sư danh dự cho ông Daniel Trương như một cách ghi nhận những đóng góp to lớn của ông cho ngành thần kinh học Việt Nam", bác sĩ Bình phát biểu tại buổi lễ phong hàm. Khoa Thần kinh của bệnh viện là nơi đầu tiên trong cả nước triển khai chính thức việc sử dụng Botulinum neurotoxin trong điều trị các bệnh trương lực như co thắt nửa mặt, co thắt mi mắt, vẹo cổ co thắt, viết khó, co cứng cơ, tăng tiết mồ hôi, nước bọt, đau mạn tính kháng trị... Trung bình mỗi năm tại đây tiếp nhận điều trị khoảng 5.000 bệnh nhân thần kinh, con số này không ngừng gia tăng.

