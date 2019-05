Vì sao không hút thuốc vẫn bị ung thư phổi?

Dù không hút thuốc, bạn vẫn có nguy cơ ung thư phổi do hít phải khói thuốc, tiếp xúc với khí radon hoặc sống trong môi trường ô nhiễm.

Người không hút thuốc vẫn có thể bị ung thư phổi. Trên Journal of the Royal Society of Medicine, các nhà khoa học từ Hiệp hội Ung thư Mỹ cho biết 20% bệnh nhân ung thư phổi không bao giờ hút thuốc. Nghiên cứu 30 năm trên 1,2 triệu người của tổ chức này cũng chỉ ra số người không hút thuốc bị ung thư phổi đang gia tăng. Hầu hết bệnh nhân chỉ được chẩn đoán khi đã bước sang giai đoạn nghiêm trọng không thể điều trị.

Theo tiến sĩ Giorgio Scagliotti, chủ tịch Hiệp hội Quốc tế về Ung thư phổi, chưa có câu trả lời chính xác hoàn toàn về nguyên nhân người không hút thuốc bị ung thư phổi. Tuy nhiên, những nguyên nhân dưới đây làm tăng đáng kể nguy cơ.

Hút thuốc thụ động

Ung thư phổi có thể là kết quả của việc tiếp xúc với khói thuốc lá. Dù ở trong nhà hay ngoài đường, khói thuốc luôn gây hại cho con người bởi nó chứa hàng trăm chất độc hại, trong đó 70 loại đã được chứng minh là gây ung thư.

Các chuyên gia nhận định chương trình cai thuốc lá không chỉ có ích cho bản thân người hút mà còn bảo vệ những người xung quanh.

Khí radon

Radon là khí hiếm phóng xạ không màu, không mùi tồn tại trong đất. Tiếp xúc với radon được coi như nguyên nhân phổ biến thứ hai dẫn đến ung thư phổi.

Tiến sĩ Scagliotti nhận định người thường xuyên làm việc dưới lòng đất hoặc sống ở tầng hầm có nguy cơ cao hít phải radon.

Ô nhiễm không khí

Năm 2013, Cơ quan Nghiên cứu Uống thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố ô nhiễm không khí là một trong các nguyên nhân chính khiến con người tử vong do ung thư phổi. Tiến sĩ Dana Loomis, đại diện IARC cho biết các kết quả nghiên cứu chỉ ra nguy cơ ung thư phổi tăng vọt ở những cá nhân tiếp xúc với không khí ô nhiễm.

Như vậy, hút thuốc là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư phổi nhưng không phải nguyên nhân duy nhất. Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh, ngoài việc tránh các nguyên nhân kể trên, mỗi người cần đi khám sức khỏe thường xuyên. Phát hiện sớm ung thư phổi sẽ đẩy cao hiệu quả điều trị.

