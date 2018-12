Vị bác sĩ dành cả đời để nghiên cứu bệnh ung thư

Quyển sách tiếp thêm nghị lực cho bệnh nhân ung thư

Bác sĩ, tiến sĩ Daisuke Tachikawa luôn trăn trở về mức độ nguy hiểm, tàn phá sức khỏe của căn bệnh ung thư và số người mắc bệnh ung thư ngày càng tăng. Vì thế, ông không ngừng nghiên cứu phương pháp điều trị có thể giúp người bệnh cải thiện tình trạng sức khỏe. Trăn trở về sứ mệnh của nghề đã thôi thúc ông bắt tay vào tìm hiểu, nghiên cứu, thực nghiệm y khoa vào những năm 1990.

Ban đầu, phương pháp phẫu thuật, hóa trị, xạ trị được bác sĩ Daisuke Tachikawa quan tâm và tin tưởng. Tuy nhiên, quá trình điều trị bằng những hình thức này lại có thể gây ra những tác dụng phụ. Trong số những người được điều trị theo phương pháp hóa trị hoặc xạ trị, ông nhận thấy chiết xuất của nấm Agaricus có khả năng giảm sự ức chế của tủy xương (hay còn gọi là giảm tế bào bạch cầu). Điều đó khẳng định những bệnh nhân có sử dụng thêm thực phẩm được bào chế từ chiết xuất của nấm Agaricus có khuynh hướng giúp giảm tác dụng phụ. Từ đây, ông bắt đầu đặt niềm tin vào thực phẩm chức năng và bắt đầu nghiên cứu về nó.

Bênh cạnh nấm Agaricus, trong quá trình tìm tòi nghiên cứu, bác sĩ còn tình cờ biết đến hợp chất Fucoidan (chiết xuất từ rong biển Mozuku và lá bào tử tảo nâu nước lạnh Mekabu của vùng Okinawa tại Nhật Bản) có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Đồng thời, ông cũng nhận thấy hợp chất này góp phần thúc đẩy các tế bào ung thư đi theo con đường Apoptosis tự hủy diệt - trùng hợp với hướng nghiên cứu ông quan tâm từ lâu. Số liệu thực nghiệm khoa học có liên quan đến hợp chất Fucoidan của trường Đại học Kagoshima và Đại học Ryukyu càng làm cho bác sĩ tin tưởng rằng hợp chất này có thể hỗ trợ cho người bệnh ung thư.

Tiến sĩ, bác sĩ Daisuke Tachikawa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, thực nghiệm tìm ra phương pháp điều trị ung thư.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Fukuoka, bác sĩ, tiến sĩ Daisuke Tachikawa đảm nhận công tác tại bệnh viện của trường. Ông và những nhà khoa học ở viện nghiên cứu NPO tại Nhật đã đầu tư và dành nhiều thời gian nghiên cứu khoa học để chứng minh hiệu quả của chiết xuất nấm Agaricus cũng như hợp chất Fucoidan hỗ trợ mang lại sức khỏe cho người bệnh, nâng cao chất lượng của cuộc sống cho nhiều người. Sau khi chuyển đến Sở Nghiên cứu y học cũng thuộc trường đại học Fukuoka, ông vẫn nghiên cứu phương pháp điều trị ung thư, cũng trong thời gian này ông được cấp bằng chứng nhận Tiến sĩ y học.

Để minh chứng cho hiệu quả của hợp chất Fucoidan cùng với nhóm nhà nghiên cứu khoa học, Tachikawa thực hiện một nghiên cứu, đó là đưa tinh chất Fucoidan vào trong tế bào ung thư được nuôi cấy. Nghiên cứu cấy ghép tế bào ung thư lên cơ thể động vật, kết quả cho thấy hợp chất Fucoidan có khả năng phá hủy kết cấu DNA của tế bào ung thư. Kết luận rằng Fucoidan đã hỗ trợ thúc đẩy tế bào ung thư đi theo con đường tự hủy diệt.

Ông nhấn mạnh thêm rằng ngoài khả năng góp phần phá hủy kết cấu DNA của tế bào ung thư, hợp chất Fucoidan còn tăng cường khả năng miễn dịch, góp phần ngăn chặn sự tái tạo mạch máu mới quanh các tế bào ung thư (có thể cắt nguồn cung cấp chất dinh dưỡng và oxy nuôi sống tế bào ung thư, đồng thời hỗ trợ ngăn chặn tế bào lan rộng, gây di căn ra những vùng khác). Thông qua thí nghiệm không ngừng nghỉ của mình, ông còn tìm ra sự khác biệt về cấu trúc hóa học trong hợp chất Fucoidan từ các loài rong biển khác nhau, tác dụng đối với sức khỏe, thiết lập các tiêu chuẩn để lọc Fucoidan.

Tiến sĩ, bác sĩ Daisuke Tachikawa chia sẻ phương pháp điều trị ung thư, đồng hành cùng nhiều bệnh nhân ở các nước.

Tận mắt xem xét quá trình cải thiện tình trạng ung thư trên những bệnh nhân đầu tiên, bác sĩ cảm thấy rất vui mừng. Những tác dụng tích cực của hợp chất càng tăng thêm niềm tin để ông áp dụng cho những bệnh nhân tiếp theo. Phương pháp này có thể mở ra hướng đi mới cho điều trị ung thư và nhiều người có cơ hội sống tiếp, được thực hiện những giấc mơ của mình. Năm 2000, Daisuke Tachikawa được Hiệp hội Y khoa - trường Đại học Fukuoka trao giải thưởng y khoa danh dự vì những cống hiến, nỗ lực không ngừng cho y học.

Tháng 6/2002, đã có hàng nghìn người dưới sự hướng dẫn của ông được sử dụng hợp chất Fucoidan pha chế theo công thức tổng hợp (gồm chiết xuất từ rong biển Mozuku, tảo nâu Mekabu và nấm Agaricus). Ông cho biết, đa số bệnh nhân mắc bệnh ung thư sau khi được dùng hợp chất Fucoidan để hỗ trợ điều trị ung thư theo phương pháp ôn hòa có thể trở lại hòa nhập với cộng đồng, xã hội, sống có tinh thần và vui vẻ hơn.

Hai năm sau đó (năm 2004), ông được ghi danh thành tích của mình vào cuốn “Who’s Who in Medicine and Healthcare”. Đây là cuốn sách ghi lại thành tích của hơn 27.000 người Nhật thành công trong lĩnh vực y dược, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Từ năm 2006 đến nay, ông giữ cương vị Viện phó Bệnh viện Wakamiya (Nhật Bản).

Tiến sĩ, bác sĩ Daisuke Tachikawa nhận nhiều giải thưởng vì nỗ lực cống hiến cho y học.

Gần 30 năm qua, bác sĩ, tiến sĩ Daisuke Tachikawa dành toàn thời gian, tâm huyết để phát triển, nâng cao khả năng hỗ trợ điều trị bệnh của hợp chất Fucoidan. Hàng năm, ông còn được mời đến tham dự và thuyết trình về những nghiên cứu của ông trong nhiều buổi hội thảo ở nhiều quốc gia trên thế giới. Bác sĩ, tiến sĩ Daisuke Tachikawa luôn đồng hành cùng với nhiều người, nhất là với những bệnh nhân ung thư, ông đã tư vấn và hướng dẫn họ trong quá trình điều trị kết hợp với hợp chất Fucoidan và chiết xuất nấm Agaricus để giúp họ cải thiện tình trạng bệnh, trở lại với cuộc sống.

Bác sĩ, tiến sĩ Daisuke Tachikawa có lời khuyên với tất cả các bệnh nhân ung thư là khi biết mình không may mắc bệnh ung thư, không nên hoang mang rối loạn tinh thần. Trong số các phương pháp điều trị có thể lựa chọn, bệnh nhân hãy chọn và quyết định phương pháp có thể tiếp nhận được, hãy đặt niềm tin vào lựa chọn của mình thì việc trị bệnh mới có kết quả. Để giúp những người mắc ung thư hiểu thêm về Fucoidan, ông đã ghi chép chi tiết những nghiên cứu trong quyển sách “Hợp chất Fucoidan mang lại sức khỏe và hy vọng”. Ông hy vọng, cuốn sách này sẽ mang lại nhiều kiến thức hữu ích đến cho tất cả mọi người.

Kim Uyên