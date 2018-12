Uống cà phê có thể giảm nguy cơ ung thư gan

Uống nhiều cà phê có thể giảm ung thư da

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Southampton và Đại học Edinburgh phát hiện cà phê chứa caffein hoặc khử caffein, có tác dụng làm giảm nguy cơ ung thư gan.

Ung thư gan loại ung thư phổ biến thứ sáu trên thế giới. Đây là ung thư khó điều trị, người bệnh chỉ có 18% khả năng sống sót.

Cà phê có thể làm giảm nguy cơ ung thư gan.

Ung thư biểu mô tế bào gan thường gặp ở những người bị viêm gan B hoặc C, gan nhiễm mỡ do rượu và không do rượu. Đây đều là những bệnh gây xơ gan.

Cà phê chứa các hợp chất hoạt tính sinh học như caffeine, axit chlorogen và diterpenes. Các hợp chất này có tác dụng hỗ trợ cơ thể chống viêm, oxy hóa, vi trùng và chống ung thư, theo Food News.

Từ nghiên cứu này, các nhà khoa học cho hay uống cà phê chứa caffein hoặc khử caffein giúp giảm 33% nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan hoặc các bệnh gan mạn tính như xơ hóa, xơ gan...

Cao Khẩm