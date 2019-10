Tư vấn trực tuyến 'Tập thể dục, tăng cường thể lực, sống khỏe'

9h30 ngày 10/10, chuyên gia Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Cục Y tế dự phòng chia sẻ về lợi ích, cách tập thể dục đúng cách với độc giả.

Tham gia trực tuyến có Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Diễm, Phó trưởng phòng Kiểm soát bệnh không lây nhiễm, Cục Y tế dự phòng, Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trương Tuyết Mai, Viện phó Viện Dinh dưỡng.

25 năm qua, (1993-2018) chiều cao của người Việt tăng 3cm, hiện đạt 164cm ở nam, thua 8cm so với Nhật Bản và 10cm so với Hàn Quốc, ở nữ là 153,4cm. Chiều cao khá thấp so với chuẩn tăng trưởng của Tổ chức Y tế thế giới, thấp hơn chiều cao trung bình cùng nhóm tuổi của đa số các nước trong khu vực châu Á.

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trương Tuyết Mai cho rằng, nguyên nhân khiến tầm vóc của người Việt chưa đạt chuẩn so với Tổ chức y tế Thế giới đưa ra là gen di truyền, dinh dưỡng, môi trường, lười vận động, coi nhẹ việc tập thể dục, thể thao ở tuổi thanh thiếu niên, tập trung vào các trò chơi điện tử, điện thoại thông minh... Thực tế, những bài tập phù hợp sẽ góp phần kích thích sự phát triển tế bào, chiều dài xương. Hiện, giáo dục thể chất tại các trường học ở nhiều cấp bậc chưa thực chú trọng.

Việt Nam là một trong 10 nước mà người dân lười vận động nhất thế giới. Nghiên cứu của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho thấy, có tới 30% người trưởng thành thiếu vận động thể lực. Tố chất thể lực, sức bền, sức mạnh của thanh niên Việt xếp vào mức kém so với chuẩn.

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trương Tuyết Mai (áo đen) Viện phó Viện Dinh dưỡng, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Diễm, Phó trưởng phòng Kiểm soát bệnh không lây nhiễm.

Trước hệ lụy đến sức khỏe do lười vận động, Bộ Y tế phát động phong trào thể dục giữa giờ tại công sở, kêu gọi mọi người hưởng ứng chương trình "Sức khỏe Việt Nam". Mục tiêu là hướng dẫn cộng đồng biết cách vận động, thể dục nâng cao sức khỏe, phòng bệnh.

Bàn về tầm vóc của người Việt chưa đạt chuẩn so với Tổ chức y tế Thế giới, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Diễm, Phó trưởng phòng Kiểm soát bệnh không lây nhiễm cho rằng, các tỉnh miền núi vẫn diễn ra hiện tượng tảo hôn. Nhiều cặp vợ chồng kết hôn sớm, vỡ kế hoạch, chưa chú trọng phát triển dinh dưỡng từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, dinh dưỡng chưa đúng cách trong thời kỳ mang thai và những năm đầu đời tác động đến hệ miễn dịch của bé. Sức đề kháng kém, trẻ dễ mắc các bệnh về hô hấp, cản trở sự phát triển chiều cao, trí tuệ.

Năm 2018, Bộ Y tế phát động phong trào đẩy mạnh dinh dưỡng toàn cầu tại Việt Nam, triển khai chỉ thị của Thủ tướng về công tác dinh dưỡng. Bộ Y tế phối hợp với các Bộ ngành nghiên cứu, ban hành các chính sách liên quan đến dinh dưỡng, hoạt động thể lực, khuyến nghị, phổ biến chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn phù hợp từng nhóm tuổi, chăm sóc dinh dưỡng cho bé trong 1.000 ngày đầu đời.

Tình trạng dinh dưỡng giữa bà mẹ, trẻ nhỏ có mối liên hệ mật thiết với nhau. Sức khỏe, trí tuệ, thể chất bé sẽ có cơ hội phát triển tối đa trong tương lai nếu mẹ biết tận dụng 1.000 ngày đầu đời (từ lúc bắt đầu mang thai cho đến khi bé 2 tuổi). Ngược lại, dinh dưỡng không hợp lý trong thời gian này là nguyên nhân chính dẫn đến thấp còi, béo phì, các bệnh không lây nhiễm ở tuổi trưởng thành.

Thời kỳ mang thai là chặng đường đầu tiên, toàn bộ dinh dưỡng mẹ ăn trong thời gian này sẽ hình thành hệ miễn dịch để trẻ phát triển. Vì vậy, mẹ bổ sung vitamin, sắt, omega 3, canxi với liều lượng theo khuyến cáo của bác sĩ.

Bé nên được bú sữa ngay trong khoảng thời gian một giờ đầu sau sinh, bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Thời kỳ trẻ ăn dặm, phụ huynh tham khảo bác sĩ để bổ sung vi chất đúng cho từng độ tuổi.

Khi trẻ bước vào giai đoạn dậy thì mỗi ngày cần 2.200 - 2.400 calo, tương đương với lượng ăn của người trưởng thành. Nếu không cung cấp đúng, đủ trẻ sẽ bị thiếu hụt dinh dưỡng dẫn đến chậm hoàn thiện, phát triển các bộ phận cơ thể.

Những thắc mắc xung quanh vấn đề tập thể dục, dinh dưỡng, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Diễm, Phó trưởng phòng Kiểm soát bệnh không lây nhiễm, Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trương Tuyết Mai, Viện phó Viện Dinh dưỡng sẽ giải đáp vào lúc 9h30 ngày 10/10 trên VnExpress.

