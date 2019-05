Tư thế an toàn khi thang máy bất ngờ rơi tự do

Tư thế tốt nhất là nằm thẳng lưng ra giữa sàn, một tay đặt dưới gáy cố định đầu, một tay che mặt để tránh mảnh vỡ rơi xuống.

Có thể bạn đã từng chứng kiến hiện tượng thang máy rơi tự do trong một bộ phim hoặc nghe nói trong một cuốn sách nào đó, và bạn cũng từng có suy nghĩ phải làm thế nào nếu mình rơi vào trường hợp này. Các chuyên gia cho biết, thực tế, thang máy là thiết bị có chỉ số an toàn cao. Những vụ tai nạn do đứt cáp thang máy rất ít khi xảy ra bởi hầu hết hệ thống thang máy hiện nay đều được kiểm định nghiêm ngặt trước khi đưa vào sử dụng.

Nhiều người vẫn bị ám ảnh bởi ý nghĩ thang máy chỉ được giữ bởi một sợi dây thừng hoặc hệ thống ròng rọc, và nếu những sợi cáp này xảy ra sự cố, thang máy sẽ rơi tự do. Thực tế thì thang máy được treo bởi rất nhiều sợi cáp bằng thép riêng lẻ, có khả năng chịu được tải trọng lớn và rất hiếm xảy ra tình trạng rơi tự do.

Theo Livescience, nếu không may mắn phải đối mặt với trường hợp thang máy rơi, tư thế tốt nhất để sống sót là nằm thẳng lưng ra giữa sàn để phân tán lực tác động lên toàn bộ cơ thể. Một tay đặt dưới gáy để cố định đầu và gáy, tránh khi thang rung. Tay còn lại có thể che mặt, tránh các mảnh vỡ rơi xuống.

Nằm xuống sàn là tư thế tốt nhất để bảo về bản thân.

Phản ứng tự nhiên của nhiều người khi thang máy rơi tự do là ngồi xuống. Vị trí này cũng sẽ gây thương tích cho cột sống. Chỉ trong trường hợp thang máy đông người không thể nằm xuống, bạn mới ngồi ở tư thế bó gối. Cách này có thể giảm tối đa chấn thương xảy ra khi thang máy va chạm với mặt đất.

Bạn không nên đứng thẳng. Việc đứng thẳng có thể sẽ gây thương tích nghiêm trọng cho chân và cột sống, lượng trọng lực đè xuống cơ thể sẽ gấp nhiều lần. Bạn cũng không nên nhảy. Nhiều người nghĩ rằng nhảy liên tục trên sàn thang máy sẽ an toàn hơn. Về lý thuyết, để an toàn, bạn phải nhảy lên cùng lúc và cùng tốc độ với thang máy trôi (khoảng 160 km/giờ), đó là điều không tưởng. Vì vậy nhảy lên chỉ làm gia tăng mức độ nguy hiểm, nguy cơ bạn bị đập đầu vào thang máy, đập xuống sàn và trấn thương nặng hơn.

Nếu thang máy đang rơi mà dừng đột ngột, nên bình tĩnh và ấn nút mở cửa hoặc gọi cứu hộ và làm theo hướng dẫn.

Thúy Quỳnh