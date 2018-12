Từ chối đưa thuốc thiếu toa bác sĩ, y tá ở Ả Rập bị bệnh nhân đâm

Bác sĩ thế giới đương đầu với nạn hành hung trong bệnh viện

Chưa bao giờ Rolando Mina, nam y tá 29 tuổi gốc Philippines làm việc tại Saudi Arabia, nghĩ mình trở thành mục tiêu tấn công cho tới đêm 17/5. Đang trực ở khu cấp cứu, anh bị bệnh nhân 22 tuổi đâm tới tấp.

Từ chối đưa thuốc, y tá bị bệnh nhân đâm tới tấp

Theo Rappler, vụ tấn công được camera bệnh viện ghi lại. Video nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội. Kể lại sự việc, Mina chưa hết rùng mình: "Tôi rất sốc. Ban đầu tôi cứ nghĩ anh ta chỉ đấm thôi. Tới lúc bị đau và nhìn thấy máu, tôi mới biết anh ta có dao".

Ngày 20/5, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia xác nhận vụ tấn công trên đồng thời cho biết bệnh nhân 22 tuổi đâm Mina đã bị bắt chờ điều tra. Gã thanh niên khai rằng nam y tá không chịu đưa thuốc khi không có toa của bác sĩ khiến hắn giận dữ mất kiểm soát. Đáp lại, Mina khẳng định chỉ làm đúng quy định.

Nhờ đồng nghiệp nhanh chóng can thiệp, sức khỏe Mina hiện đã ổn định. Bệnh viện nơi anh làm việc cam kết tăng cường an ninh và trả lương đầy đủ trong thời gian nam y tá dưỡng thương. Giới chức Saudi Arabia trấn an các nhân viên y tế không nên quá lo lắng bởi "đây chỉ là một trường hợp cá biệt".

Minh Nhật