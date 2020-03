Trung Quốc thử nghiệm thuốc viêm khớp chữa Covid-19

Trung QuốcTrung Quốc đã phê duyệt việc sử dụng thuốc chống viêm khớp Actemra cho các bệnh nhân bị biến chứng nặng do Covid-19.

Nước này hy vọng việc sử dụng một số loại thuốc cũ có thể giúp ngăn chặn Hội chứng giải phóng Cytokine (Cytokine release syndrome – CRS), một phản ứng thái quá của hệ thống miễn dịch, yếu tố chính dẫn đến suy nội tạng và tử vong ở một số bệnh nhân Covid-19.

Trong hướng dẫn điều trị được công bố hôm 4/3, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, Actemra có thể được sử dụng để điều trị bệnh nhân Covid-19 bị tổn thương phổi nghiêm trọng và có nồng độ IL-6 cao.

Các nhà nghiên cứu ở nước này đang thử nghiệm lâm sàng với Actemra trên 188 bệnh nhân Covid-19. Chương trình dự kiến kết thúc vào ngày 10/5.

Nhân viên y tế tại Bệnh viện Chữ thập đỏ Vũ Hán ngày 25/1. Ảnh: Hector Retamal

Công ty Roche đã quyên tặng số Actemra trị giá 14 triệu nhân dân tệ (khoảng 2 triệu USD) cho Trung Quốc trong tháng trước. Họ cho biết thử nghiệm này do một bên thứ ba khởi xướng với mục đích nghiên cứu hiệu quả và độ an toàn của thuốc. Hiện vẫn chưa có dữ liệu thử nghiệm lâm sàng nào được công bố về tính an toàn và hiệu quả.

Actemra được phê duyệt năm 2010 tại Mỹ, điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp (RA) với chức năng ức chế nồng độ protein Interleukin 6 (IL-6) cao gây viêm.

Kể từ khi xuất hiện vào khoảng một thập kỷ trước, Actemra trở thành loại thuốc được sử dụng đối với các bệnh viêm, bao gồm CRS ở bệnh nhân ung thư đang điều trị bằng liệu pháp tế bào từ công ty Novartis và Gilead Science. Ngoài ra, thuốc của Roche cũng được sử dụng cho bệnh viêm khớp tự phát thiếu niên, viêm động mạch tế bào khổng lồ, hoặc viêm mạch máu.

Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc vẫn chưa cho phép bán rộng rãi Actemra với mục đích điều trị Covid-19. Các nhà sản xuất Trung Quốc cũng đang chạy đua để phát triển các lựa chọn thay thế cho thuốc Actemra.

Tính đến ngày 5/3, Covid-19 xuất hiện ở 84 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 95.000 ca nhiễm, hơn 3.200 người tử vong và khoảng 51.400 người bình phục. Slovenia, Hungary và Ba Lan là những quốc gia mới nhất ghi nhận dịch.

Minh Ngân (Theo Reuters)