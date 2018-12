Trữ thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách mùa nóng

Giải pháp cho thực phẩm dễ hỏng vào ngày hè

Khí hậu Việt Nam vào hè thường nóng ẩm, nhiệt độ môi trường tăng cao tạo điều kiện thuận lợi cho các vi sinh vật (vi trùng, virus, vi nấm, ký sinh trùng) phát triển. Vi sinh vật sinh sôi nảy nở nhanh hơn khi bám vào thực phẩm, nhất là thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, giàu chất đạm như thịt, trứng, cá, sữa...

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM cho biết, mặc dù thường xuyên sử dụng tủ lạnh để dự trữ thực phẩm, song nhiều người chưa quan tâm đến nhiệt độ và thời gian bảo quản các nhóm thực phẩm đúng cách.

Theo đó, cá, tôm, cua, thịt chưa qua chế biến hoặc thức ăn thừa còn lại nên giữ ở nhiệt độ 0-3 độ trong 1-2 ngày. Thịt đã qua chế biến cần bảo quản ở 0-3 độ trong 1-3 ngày. Nước trái cây, phô mai, bơ sẽ tươi ngon ở 0-7 độ trong 1-2 tuần. Sữa tươi muốn dùng tốt nên để ở mức 1-7 độ khoảng 3-5 ngày.

Các loại rau lá xanh chịu lạnh kém, cần chú ý nhiệt độ và cách bảo quản. Mức 1-4 độ C phù hợp với ngăn chứa rau củ quả; không duy trì ngăn chứa rau quả ở mức 4 độ vì vi khuẩn thường phát triển mạnh ở nhiệt độ cao.

Vào mùa nóng, rau xanh nhanh bị héo do mất nước và vi khuẩn gây thối rửa. Để hạn chế tình trạng này, bà nội trợ có thể bọc rau bằng bao nylon, tạo các lỗ nhỏ để độ ẩm được lưu thông hoặc sử dụng giấy hút bớt chất ẩm. Tránh để rau tiếp xúc với nước vì dễ gây ủng, nhũn rau.

Người dùng nên chú ý dự trữ rau củ quả trong ngăn chuyên dụng, có thể sử dụng tủ lạnh có khả năng giữ ẩm 90- 95% để duy trì độ ẩm, chất dinh dưỡng.

Dự trữ thực phẩm trong tủ lạnh sai cách có thể ảnh hưởng sức khỏe

Bác sĩ Diệp chia sẻ thêm, dự trữ thực phẩm phù hợp góp phần đảm bảo dinh dưỡng, an toàn cho sức khỏe người dùng. Phương pháp bảo quản ở nhiệt độ thấp có thể giảm tốc độ sinh sản, phát triển của vi khuẩn, giữ thực phẩm tươi lâu hơn. Tuy nhiên điều này không có nghĩa để chúng trong tủ lạnh sẽ an toàn. Nếu không sắp xếp đúng cách có thể gây ô nhiễm chéo. Khi để lẫn thực phẩm sống, chín trong cùng một ngăn tủ mà không phân loại hoặc bao bọc cẩn thận, vi khuẩn từ thực phẩm tươi sống lây qua thực phẩm đã qua chế biến, từ thực phẩm có nguy cơ mất an toàn cao sang thực phẩm có nguy cơ thấp.

Tủ lạnh có nhiều ngăn với mức nhiệt độ riêng giúp bảo quản thực phẩm tốt hơn.

Chị em có thể dành ngăn riêng để chuyên trữ thực phẩm sống, rau củ và ngăn khác cho thực phẩm chín. Cách này cũng giúp các loại thực phẩm tránh bị lẫn mùi với nhau.

Kim Uyên