Trở thành ngôi sao phim kinh dị nhờ mắc bệnh lạ

Rối loạn di truyền hiếm gặp khiến nam diễn viên người Javier Botet (Tây Ban Nha) 41 tuổi cao 2 m và chỉ nặng 56 kg.

Javier Botet được chẩn đoán mắc hội chứng Marfan khi lên sáu, là một dạng rối loạn di truyền ảnh hưởng đến mô liên kết. Mô liên kết làm nhiệm vụ kết nối cơ quan và các cấu trúc khác trong cơ thể đồng thời hỗ trợ phát triển.

Javier Botet cao 2 m, nặng 56 kg. Ảnh: jbotet.

Bệnh nhân Marfan thường rất cao nhưng gầy, khớp lỏng lẻo, bàn chân lớn và phẳng, các ngón tay dài không cân đối. Bệnh nặng có thể đe dọa đến tính mạng.

Tỷ lệ người mắc hội chứng Marfan là một trên 5.000, bao gồm cả phụ nữ lẫn đàn ông thuộc mọi chủng tộc. Khoảng ba phần tư người bệnh thừa hưởng gene đột biến từ cha mẹ.

Hội chứng Marfan khiến Botet cao vượt trội nhưng rất gầy. Ảnh: jbotet.

Botet cho biết từ nhỏ đã có niềm đam mê mãnh liệt với các nhân vật kinh dị và thường vẽ chúng ra giấy. Trưởng thành, Botet bắt tay vào sản xuất các bộ phim kinh dị ngắn. Năm 2007, được nhiều người góp ý, anh quyết định sử dụng ngoại hình đặc biệt của mình để tham gia diễn xuất.

Do hội chứng Marfan, Botet chỉ cần một chút hóa trang là có thể hóa thân vào các nhân vật kinh dị. Anh trở thành ngôi sao của hàng loạt bộ phim kinh dị Hollywood như Slender Man, Alien: Covenant, The Conjuring 2, Insidious: The Last Key, Mama.

"Tôi nghĩ mình sinh ra để trở thành diễn viên", Botet nói.

Botet trong bộ phim The Conjuring 2. Ảnh: jbotet.

Botet không sợ công nghệ kỹ xảo đe dọa công việc của mình, tin rằng người xem phim kinh dị sẽ chẳng còn sợ hãi nếu nhà sản xuất lạm dụng kỹ xảo. Những nhân vật do anh trực tiếp thủ vai mang lại cảm giác sống động gấp 100 lần.

Hiện tại, ngoài việc đóng vai trong các tác phẩm kinh dị, Botet còn tham gia phim hài và tự sản xuất phim.

Đăng Như (Theo Bored Panda)