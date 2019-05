Triệu chứng thoát vị đĩa đệm điển hình ở người bệnh

Đau lưng, cổ, vai gáy liên tục; đau dọc từ hông đến chân; đau chân từng lúc; tê chân, tay... là các dấu hiệu cảnh báo thoát vị đĩa đệm.

Bác sĩ Timothy Gallivan (phòng khám ACC) cho biết triệu chứng thoát vị đĩa đệm biểu hiện rõ nhất khi nhân nhầy bên trong thoát ra ngoài và chèn ép rễ thần kinh. Nhiều người dễ nhầm lẫn triệu chứng thoát vị đĩa đệm với chứng đau nhức, mỏi cơ thông thường dẫn đến chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà. Hệ quả là bệnh diễn biến ngày càng nặng, gây nên biến chứng liệt chi hoặc biến dạng chi không hồi phục được. Dưới đây là các triệu chứng mà người bệnh thoát vị đĩa đệm thường gặp phải.

Đau lưng, đau cổ, đau vai gáy

Thời gian đầu, thoát vị đĩa đệm chỉ gây nên những cơn đau thoáng qua tại cột sống. Càng về sau, cơn đau xuất hiện càng nhiều và liên tục trong ngày, trong tuần. Vị trí đau tùy thuộc vào vị trí đĩa đệm bị thoát vị.

Dấu hiệu thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng dễ nhận biết nhất là đau nhức tập trung tại vùng thắt lưng hoặc vùng chuyển giao giữa thắt lưng và phần xương cùng. Tuy nhiên, cơn đau biểu hiện không rõ ràng, có thể âm ỉ hoặc đau buốt dữ dội, liên tục hoặc ngắt quãng. Mức độ đau tăng khi khom người hay cúi lưng, ho, hắt hơi... và giảm khi nằm, nghỉ ngơi. Tầm vận động của cột sống thắt lưng giảm rõ rệt, thậm chí không thể cử động được trong vài ngày. Vị trí đĩa đệm thoát vị phổ biến ở đốt sống L4 - L5 và S1 do hai đĩa đệm này là bản lề vận động chủ yếu của cột sống.

Triệu chứng thoát vị đĩa đệm cột sống cổ phức tạp hơn do tủy sống ở vùng cổ có nhiều trung tâm quan trọng. Bệnh không đơn thuần gây ra cơn đau cứng ở cổ mà có thể lan ra vùng vai gáy và cánh tay. Có người chỉ cần cử động cánh tay đã đau, nhưng cũng có bệnh nhân giơ tay lên cao mới hết đau. Nhiều trường hợp khác bị đau ở một bên thành ngực hoặc ở vùng cột sống giữa hai bả vai. Vị trí đĩa đệm giữa hai đốt sống C5 - C6 dễ xảy ra tình trạng thoát vị.

Cấu tạo cột sống con người.

Đau dọc từ hông đến chân

Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng có thể gây nên cơn đau chạy dọc từ vùng thắt lưng đến hông và xuống mặt sau của cẳng chân. Nguyên nhân là do khối thoát vị chèn ép dây thần kinh tọa (dây thần kinh to và dài nhất cơ thể). Cơn đau thường đột ngột xuất hiện sau khi gắng sức hoặc sau mỗi lần bước hụt chân, đau tăng khi về đêm. Người bệnh phải đối mặt cùng lúc cơn đau do thoát vị đĩa đệm và đau do thần kinh tọa. Tuy nhiên cơn đau thần kinh tọa chỉ xảy ra một bên của cơ thể.

Đau khập khiễng cách hồi

Bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng thường gặp triệu chứng đau chân từng lúc, gọi là hiện tượng đau khập khiễng cách hồi. Người bệnh đi khập khiễng, cảm thấy nặng nề và đau đớn ở cẳng chân, đi khoảng 5-10m là đau, ngồi nghỉ sẽ đỡ nhưng cơn đau trở lại nếu đi tiếp. Chính vì vậy, họ không thể đi liên tục trên đoạn đường dài.

Nếu người bệnh hoạt động mạnh như leo cầu thang, leo dốc, chạy nhanh, cơn đau sẽ xuất hiện sớm hơn. Khi bệnh ở giai đoạn nặng, quãng đường đi được càng ngắn hơn và cơn đau xuất hiện ngay cả khi nghỉ ngơi.

Tê bàn tay, bàn chân

Khi khối thoát vị đĩa đệm chèn ép dây thần kinh ở mức độ nặng, người bệnh sẽ bị tê tay hoặc chân thường xuyên. Ở đầu ngón tay và ngón chân có cảm giác tê bì, ngứa râm ran như kim chích hay kiến bò. Đôi khi, bệnh nhân còn bị ngứa và khó chịu ở khe ngón tay, ngón chân. Triệu chứng tê buốt còn lan đến hết cánh tay, cổ chân, cẳng chân.

Cảm giác tê bì biểu hiện rõ khi người bệnh duỗi hoặc gấp tay, gấp chân, dẫn đến tình trạng đi lại không vững, dễ té ngã. Khi đi lên xuống cầu thang hoặc đạp xe sẽ cảm thấy hai chân rất mỏi, tê bàn chân có thể làm rớt dép, khó điều khiển hai chân. Ngoài ra cơ thể người bệnh còn kèm theo dấu hiệu mệt mỏi, mất ngủ, sụt cân, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Để chữa trị, các bác sĩ tại phòng khám ACC đã áp dụng phương pháp trị liệu thần kinh cột sống Chiropractic, các bài tập vật lý trị liệu kết hợp cùng trị liệu tia laser cường độ cao và sóng siêu âm. Bác sĩ Timothy Gallivan nêu ví dụ về một bệnh nhân 54 tuổi ở Bình Định bị thoát vị đĩa đệm cột sống lưng đã nhiều năm. Trước đây chú đã từng phải đối mặt với nỗi lo ngồi xe lăn, cơn đau nhức hành hạ dẫn đến ăn uống kém, trong suốt quá trình mắc bệnh sụt đến 20kg. Sau khi trải qua 12 lần trị liệu tại phòng khám ACC, chú đã có thể tự đi đứng một mình, vận động bình thường, cơn đau không còn tái phát.

Bác sĩ Timothy Gallivan đang nắn chỉnh cột sống lưng cho bệnh nhân thoát vị đĩa đệm bằng phương pháp trị liệu thần kinh cột sống Chiropractic.

Bác sĩ cho biết các triệu chứng thoát vị đĩa đệm thường được chẩn đoán thông qua chụp X-quang, CT hoặc MRI. Thời điểm điều trị bệnh rất quan trọng. Hiện có rất nhiều bệnh nhân chủ quan không điều trị ở giai đoạn đầu, đến khi bệnh chuyển biến nặng thì quá trình điều trị càng phức tạp. "Vì vậy, mỗi người cần chủ động theo dõi sức khỏe cột sống, nhận biết dấu hiệu thoát vị đĩa đệm ngay từ sớm để can thiệp và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm như yếu cơ, bại liệt", ông nói thêm

Hoài Nhơn