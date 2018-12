Trị nám chỉ trong một lần cẩn thận 'tiền mất tật mang'

Rất nhiều lời giới thiệu về các giải pháp trị nám hiệu quả tới 99% chỉ sau một lần khiến phái đẹp không khỏi băn khoăn. Tuy nhiên, hiệu quả của các phương pháp này đến đâu thì hầu hết chưa được kiểm chứng rõ ràng.

Trị nám một lần - giấc mơ chưa thành hiện thực

Không ít phụ nữ tin vào những cách trị nám cấp tốc chỉ sau một lần. Họ thường là những người đã thử rất nhiều cách điều trị trong một thời gian dài nhưng không có kết quả.

Trao đổi với chị Võ Hoài Thu (Đống Đa, Hà Nội), người từng trị nám bằng một loại laser tại địa chỉ kém uy tín, chị cho biết: “Tìm kiếm trên mạng thấy có giải pháp trị nám mới chỉ một lần đã hiệu quả tới 95% kèm theo thông tin quy trình cụ thể nên tôi tin tưởng và đi đăng ký điều trị. Chuyên viên ở đó bảo sau một tuần da sẽ đẹp nên tôi rất an tâm. Về nhà được 3 ngày thì da thâm rồi bong tróc. Một tuần sau nám mờ hẳn nhưng chỉ được một thời gian, da tôi lại nám nặng như cũ".

Gần giống trường hợp của chị Thu, chị Hồng Lan (quận 12, TP HCM) chia sẻ: “Đến giờ, tôi vẫn chưa hết ám ảnh vì tin trị nám một lần sẽ hết hoàn toàn. Các vết nám sau khi điều trị thâm lại, đen hơn. Đến hỏi thì họ bảo sau vài ngày sẽ đỡ, mà giờ đã 3 tháng cũng không tiến triển gì".

Trị nám không thể nóng vội

Về bản chất, sự sản sinh quá mức của hắc sắc tố melanin trên da là nguyên nhân gây nên các vấn đề về hắc sắc tố như nám, tàn nhang. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh những vấn đề liên quan đến hắc sắc tố này khó có thể điều trị tuyệt đối, đặc biệt không mang lại hiệu quả rõ rệt ngay từ lần điều trị đầu tiên. Trên thực tế, các bác sĩ da liễu hay các nhãn hiệu mỹ phẩm uy tín đều không khẳng định trị nám hết trong một lần. Những sản phẩm pha trộn corticoid có thể có hiệu quả ngay tức thì, nhưng sau đó sẽ mang lại những hậu quả vô cùng nặng nề: làm da yếu mỏng, có thể gây nám vĩnh viễn thậm chí ung thư da.

Điều trị bằng công nghệ cao là một trong những cách thức được các bác sĩ khuyên dùng. Tuy nhiên, chỉ những bước sóng an toàn được phát ra từ các công nghệ tiên tiến đã được kiểm chứng mới giúp bạn xử lý được từ 50 đến 90% tình trạng nám sau một liệu trình điều trị và kiểm soát liên tục.

Laser Revlite là công nghệ trị nám được các chuyên gia thế giới khuyên dùng (Ảnh: Hoa hậu Victoria Thúy Vy làm đẹp da với Revlite tại BB Thanh Mai).

Một trong những công nghệ được khuyên dùng và yêu thích của các chuyên gia là Laser Revlite- thế hệ laser hiện đại được chứng nhận bởi FDA Mỹ. Revlite với độ rộng xung ngắn, tác động chọn lọc các tế bào có hắc sắc tố phù hợp với bước sóng nên rất an toàn, không gây đau, không gây tổn thương cho các vùng da xung quanh. Kỹ thuật xung quang âm trị liệu của Revlite sử dụng quang âm ở mức tần số nhân đôi, đẩy năng lượng đạt mức đỉnh cao, xâm nhập sâu hơn vào da. Công suất mạnh của Revlite làm chuyển động và phá vỡ tận từ sâu dưới gốc chân hạt sắc tố. Các phân tử bị vỡ thành các hạt nhỏ li ti, sau đó được đẩy lên trên ra khỏi nang lông, khiến nám, tàn nhang mờ dần, nang lông sạch sẽ, lỗ chân lông được se khít.

Các chỉ định của Revlite

Điểm đặc biệt là trong quá trình xóa hạt sắc tố, Laser Revlite còn có tác động kích thích tăng sinh collagen mới, thúc đẩy tái tạo da từ đó giúp trẻ hóa bề mặt da, giảm nếp nhăn da, làm sáng mịn da, se khít lỗ chân lông, trị thâm do mụn, trị sẹo rỗ, da dầu…

Một điểm cần lưu ý là chỉ ở Revlite chính hãng mới có được những ưu điểm kể trên. Đặt chữ “tín” lên đầu, BB Beauté - BB Thanh Mai, chuỗi thẩm mỹ viện do thạc sĩ kinh tế, MC Thanh Mai điều hành luôn cập nhật những công nghệ mới để mang đến những liệu trình hiệu quả cao. Không lựa chọn các công nghệ kém chất lượng với giá thành rẻ (các máy laser thông thường chỉ có giá khoảng 3.000 - 4.000 USD) luôn tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến làn da do năng lượng không ổn định, BB Thanh Mai sử dụng công nghệ Revlite chính hãng từ Mỹ với chi phí chuyển giao lên đến hơn 140.000 USD để đảm hiệu quả và an toàn cho khách hàng của mình.

Kết quả sau một tháng điều trị nám với Revlite tại BB Thanh Mai.

Là công nghệ hiện đại với mức chi phí đắt đỏ, nhưng khách hàng tại BB Thanh Mai sẽ có cơ hội điều trị Revlite với giá cả hợp lý. Được sự hỗ trợ bởi chính tập đoàn Cynosure Mỹ (tập đoàn sản xuất máy Revlite chính hãng), khách hàng tại TP HCM của BB Beauté - BB Thanh Mai chỉ phải bỏ ra 399.000 đồng cho một lần điều trị và 12,9 triệu đồng cho trọn vẹn một liệu trình điều trị nám da, tàn nhang, da không đều màu, trẻ hóa da…

(Nguồn: BB Beauté - BB Thanh Mai)