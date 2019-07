Trị hói đầu nhờ cấy nang tóc bằng công nghệ in 3D

Công nghệ 3D tái tạo da đầu, kích thích mọc tóc hoặc cấy tóc mới vào da đầu người bị rụng tóc.

Có rất nhiều người trên thế giới bị rụng tóc do tự nhiên hoặc do tác dụng phụ của điều trị gây ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân và chất lượng cuộc sống của cả nam và nữ. Hiện, các phương án điều trị cho rụng tóc đều mang tính may rủi nên nhiều người đã chọn những phương pháp điều trị trúng đích hơn đó là cấy tóc. Quy trình này bao gồm cấy các nang tóc từ bộ phận khác của cơ thể. Song, phương pháp giúp mọc tóc mới và tự nhiên hơn luôn là một lĩnh vực triển vọng cần được khám phá.

Nhiều nghiên cứu gần đây tập trung vào sử dụng tế bào gốc để tạo một mái tóc mới tự nhiên, nhưng thí nghiệm lại phải phụ thuộc vào mảnh da chuột dùng để nuôi dưỡng các tế bào này.

Medical New Today đưa tin ngày 1/7, một nhóm nghiên cứu từ trường đại học Colombia, Mỹ, ấp ủ một phương pháp mới kích thích mọc tóc. Bước đầu họ tạo một tế bào nhỏ hình cầu và thả lơ lửng vào một giọt dung dịch. Sau đó cấy vào chuột để xem lông có mọc không, tuy nhiên chỉ có một số tế bào mọc được.

Tiếp đó, họ quyết định áp dụng công nghệ in 3D để tạo một vi môi trường giống nang tóc nhất có thể. Họ tạo một mô hình nhựa chỉ nhỏ khoảng 0,5 mm và cấy da người mọc xung quanh mô hình đó. Bổ sung thêm mô hình nang tóc và các tế bào sản xuất keratin ở trên đồng thời kích thích bằng các yếu tố tăng trưởng.

Thí nghiệm này thành công trong vòng chưa đến 3 tuần. Tế bào đã nuôi cấy thành công nang tóc, sẵn sàng mọc tóc.

Các nhà khoa học chia sẻ đây chỉ là bước đầu nhưng mang lại nguồn nuôi cấy tóc tự nhiên tiềm năng để cung cấp cho bất cứ ai cần. Những cuộc phẫu thuật kích thích mọc tóc sẽ không còn phải phụ thuộc số lượng tóc hiến tặng nữa.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra việc nuôi cấy thành công này còn rất hữu ích trong những nghiên cứu dược học để tìm hiểu và thử nghiệm các thuốc mọc tóc mới.

Mỹ Linh (Theo Medical New today)