Tranh cãi sau 'cái chết êm ái' của thiếu nữ Hà Lan bị xâm hại tình dục

Sau khi Noa Pothoven ra đi, báo chí Hà Lan cho rằng cô nhịn ăn đến chết mà không có sự can thiệp bằng thuốc từ đội ngũ y tế.

'Cái chết êm ái' của thiếu nữ Hà Lan bị xâm hại tình dục

Noa Pothoven 17 tuổi gây xôn xao khắp thế giới khi trút hơi thở cuối cùng ngày 2/6, bởi "những nỗi đau không thể chịu đựng" sau ba lần bị xâm hại tình dục. Một ngày sau, báo chí Mỹ và châu Âu đưa tin Pothoven được an tử hay còn gọi là chết êm ái. Trên Twitter, Giáo hoàng Francis bày tỏ về vụ việc: "An tử và trợ tử là thất bại cho tất cả. Lẽ ra, chúng ta không bao giờ được từ bỏ những người đang đau khổ mà phải dùng chăm sóc, yêu thương để khôi phục hy vọng".

Tuy nhiên báo chí Hà Lan đưa tin cô gái không ra đi với sự can thiệp y tế mà tự nhịn ăn đến chết. Phóng viên Naomi O’Leary từ Politico Europe cho biết đầu tháng 6, sau nhiều lần nhập viện, trong đó một lần do sụt cân nghiêm trọng dẫn đến suy tạng, Pothoven đã yêu cầu chấm dứt mọi hình thức điều trị và bỏ ăn uống. Gia đình cùng bác sĩ của cô gái trẻ đồng ý không can thiệp thêm.

Sau chưa đầy 24 giờ đăng, bài viết của O'Leary thu hút hơn 14.000 lượt thích và 12.000 lượt chia sẻ. Một số bình luận cho rằng việc bác sĩ không can thiệp khi Pothoven bỏ ăn uống cũng là hình thức hỗ trợ cái chết.

Bộ trưởng Y tế Hà Lan Hugo de Jonge tuyên bố: "Chúng tôi đã liên hệ với gia đình Pothoven. Họ cho biết không hề có chuyện an tử dù báo chí quốc tế nói ngược lại". Ông de Jonge cũng yêu cầu cơ quan điều tra quốc gia xem xét vụ việc.

Noa Pothoven tìm đến cái chết ở tuổi 17. Ảnh: Instagram.

Phóng viên Paul Bolwerk từ báo De Gelderlander (Hà Lan) cho biết Pothoven từ lâu đã mong muốn được chết êm ái.

"Tôi không còn sống từ lâu rồi. Tôi chỉ tồn tại thôi, mà thậm chí từ này cũng không thực sự đúng", Pothoven viết trước khi qua đời. Cô trải qua thời gian dài bị trầm cảm, rối loạn stress sau sang chấn và biếng ăn. Thiếu nữ lần đầu liên hệ với tổ chức trợ tử End of Life Levenseindekliniek ở The Hague vào năm 2017 nhưng bị từ chối.

"Họ nói tôi còn quá trẻ", Pothoven nói với De Gelderlander vào năm 2018. "Họ nghĩ tôi cần hoàn thành khóa điều trị tổn thương tâm lý và để não bộ hoàn thiện hơn. Nếu vậy, tôi phải chờ đến năm 21 tuổi mà như vậy thì quá lâu".

Tổ chức Levenseindekliniek từ chối bình luận về vụ việc vì lý do bảo mật thông tin, song trích lời một người bạn của Pothoven rằng để chấm dứt nỗi đau khổ của mình, cô gái trẻ đã ngừng ăn ngừng uống.

Gia đình Pothoven hiện chưa trả lời truyền thông.

Theo Medical News Today, an tử (euthanasia) là khi bác sĩ kết thúc mạng sống của bệnh nhân theo yêu cầu do người bệnh hoặc gia đình họ. Trợ tử (assisted suicide) là khi bệnh nhân được cấp thuốc để tự kết thúc mạng sống.

Hà Lan thông qua luật an tử và trợ tử từ năm 2001, đúng năm Pothoven chào đời. Luật pháp nước này quy định cả an tử lẫn trợ tử chỉ được áp dụng cho người mắc bệnh nặng hoặc chịu đựng nỗi đau quá lớn được bác sĩ chứng nhận, không có triển vọng cải thiện, hoàn toàn tỉnh táo và tự nguyện.

An tử do bác sĩ tiến hành bằng cách tiêm một liều thuốc gây tử vong cho bệnh nhân. Đối với trợ tử, bệnh nhân có thể tự tiến hành mà không cần sự giúp đỡ. Cả hai quá trình đều yêu cầu sự có mặt của đội ngũ y tế.

Đối tượng an tử, trợ tử phải từ 12 tuổi trở lên. Trẻ từ 12 đến 16 tuổi cần sự đồng ý của bố mẹ.

Theo số liệu mới nhất vào năm 2017, 4% cái chết ở Hà Lan tương đương 6.091 trường hợp là an tử. Hơn 80% số này bị ung thư, rối loạn thần kinh, bệnh tim mạch hoặc bệnh phổi không chữa được. Chỉ 1% bị rối loạn tâm thần và duy nhất một trường hợp dưới 18 tuổi.

Pothoven tròn 17 tuổi hồi tháng 12/2018 nên không còn cần ý kiến từ gia đình. Tuy nhiên, năm ngoái, mẹ thiếu nữ là Lisette từng chia sẻ muốn con lựa chọn sự sống.

Luật pháp Hà Lan cũng quy định nếu bệnh nhân không cho phép, đội ngũ y tế không được tự ý điều trị hay chăm sóc.

"Cái chết êm ái", quyền được chết hiện còn gây nhiều tranh cãi trên thế giới. Chỉ một số ít quốc gia hiện công nhận quyền được chết, như Thụy Sĩ, Canada, Hà Lan, Luxembourg và một số bang của Mỹ. Rất nhiều người muốn "được chết" trong khi luật pháp nước sở tại không cho phép, đã đến các quốc gia cho phép trợ tử, nổi tiếng là tiến sĩ David Goodall người Australia chủ động kết thúc cuộc đời ở tuổi 104 hôm 10/5/2018 tại Thụy Sĩ.

Minh Nguyên (Theo The Cut)