Trạm xét nghiệm lưu động Mỹ quá tải

MỹMở cửa ngày 11/3, các trạm thử nghiệm lưu động ở thành phố Denver, bang Colorado, nhanh chóng phải đóng cửa vì quá tải.

Người dân xếp hàng gần bốn giờ chờ đợi. Nhà chức trách Mỹ buộc dừng dịch vụ ngay trong ngày hôm sau.

Xét nghiệm lưu động là một trong những chiến lược thành công nhất của Hàn Quốc giúp khống chế sự lây lan của bệnh Covid-19. Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ tại nhiều trạm dừng, lấy mẫu ở mũi của bệnh nhân qua cửa kính ô tô. Hàn Quốc đã xét nghiệm cho hơn 200.000 người chỉ trong vài tuần, trái ngược hoàn toàn với sự chậm trễ và rườm rà tại Mỹ.

Anthony Fauci, Viện trưởng Viện Dị ứng và Truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, thừa nhận công tác xét nghiệm của nước này là "thất bại".

Học hỏi Hàn Quốc, một số bang đã thành lập các cơ sở xét nghiệm trên đường. New York cho mở cửa trạm đầu tiên tại tâm dịch New Rochelle. Trạm khác ở New Hampshire cũng đi vào hoạt động trong tuần này.

Người dân tại Mỹ xuất trình thẻ căn cước để xét nghiệm tại một trạm lưu động ngày 13/3. Ảnh: AP

Các bệnh viện và phòng khám tại một số bang triển khai kế hoạch tương tự, hoàn toàn miễn phí. Mục đích là để nhanh chóng nắm được có bao nhiêu trường hợp dương tính và ngăn chặn lây chéo virus trong phòng chờ.

Khi công bố trạm thử nghiệm đầu tiên tại Colorado, Giám đốc Sở Y tế và Môi trường Công cộng Jill Hunsaker Ryan nhận định, đây là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để giảm thiểu lây nhiễm. "Những người có kết quả dương tính sẽ được cô lập nhanh chóng, trong khi chúng tôi tiếp tục kêu gọi các biện pháp cá nhân như rửa tay và tự cách ly", ông nói.

Trung tâm y tế Mayo Clinic tại Rochester, Minnesota và Trung tâm Y tế M Health Fairview đã triển khai dịch vụ xét nghiệm lưu động ngày 12/3. Đại học Y Washington tiến hành biện pháp này với giảng viên, nhân viên nhà trường và đang có kế hoạch mở rộng thực hiện với các bệnh nhân.

Trung tâm Dịch vụ Chăm sóc và Trợ cấp Y tế, phối hợp với Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh đã có buổi họp với các nhà bán lẻ lớn như Walmart, Target, CVS, Walgreen,... để thảo luận về việc phát triển một cổng thông tin điện tử hướng dẫn người dân đến các trạm kiểm tra lưu động.

Trước đó, tài xế cần đăng ký thông qua điện thoại, khám trực tuyến hoặc được bác sĩ chuyên khoa giới thiệu. Mayo Clinic chỉ cho phép người dân thực hiện xét nghiệm nếu thấy thật sự cần thiết. Bang Colorado yêu cầu các tài xế mang theo giấy khám bệnh từ bác sĩ. Người đã kiểm tra y tế sau đó được yêu cầu tự cách ly tại nhà trong khi chờ kết quả.

Vì tình trạng quá tải, giới chức Colorado khuyên người dân mang theo đồ ăn nhẹ và nước uống để dùng trong thời gian chờ đợi.

Song lượng người đổ đến đông hơn nhiều so với dự kiến. Dù đã được sàng lọc từ trước, các xe phải xếp hàng tới 4 giờ. Chính quyền buộc phải đóng cửa dịch vụ và công bố cách thức xét nghiệm mới ngày hôm sau. Trạm kiểm tra công cộng tại Nhà ga Denver sẽ chỉ nhận 100 đến 150 chiếc xe đầu tiên. Số còn lại được điều hướng tới những cơ sở tư nhân.

Bang này cũng đã đóng cửa trạm thử đầu tiên ngày 13/3 do thời tiết lạnh giá có thể làm hỏng các thiết bị bảo hộ của nhân viên y tế.

Sau hai giờ xếp hàng vẫn chưa thể làm xét nghiệm cho con trai, một bà mẹ tên Nicole Fasano nói: "Tức giận cũng chẳng ích gì. Tôi sẽ tự về nhà cách ly và chăm sóc cậu bé".

Thục Linh (Theo Bloomberg)