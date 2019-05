Trái cây giải nhiệt thanh lọc cơ thể ngày nóng

Ổi

Lợi ích của việc ăn ổi có thể kể đến như chứa chất chống oxy hóa. Một quả ổi cung cấp khoảng 6% DV vitamin A, rất quan trọng cho sức khỏe của mắt, hỗ trợ miễn dịch và cho làn da khỏe mạnh.

Ổi cũng chứa nhiều vitamin C, rất cần thiết cho lớp mô dưới da. Vitamin A, vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong cơ thể, giúp bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương do các bệnh mãn tính khác nhau.