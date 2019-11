Tòa hoãn rút ống thở một cô bé

MỹVài giờ trước khi bệnh viện rút ống thở của bé Tinslee Lewis, thẩm phán quận Tarrant, bang Texas, ký lệnh gia hạn thời gian đến ngày 22/11.

Tinslee mắc bệnh tim bẩm sinh Ebstei, điều trị tại Bệnh viện Cook Children's. Hiện 9 tháng tuổi, bé đã trải qua nhiều ca phẫu thuật, từ khi chào đời phải thở bằng máy và ăn thông qua ống truyền dinh dưỡng. Tình trạng phổi mạn tính, tăng huyết áp phổi của cô bé cũng diễn biến nghiêm trọng.

Các bác sĩ đánh giá tình trạng sức khỏe của Tinslee sẽ không cải thiện, "cô bé đang phải chịu đựng đau đớn".

Theo luật Texas Advance Directives ban hành năm 1999, các bệnh viện được phép rút ống thở cho bệnh nhân sau 10 ngày xác định tình trạng bệnh "không thể cứu chữa". Hôm 31/10, Bệnh viện Cook Children’s thông báo cho gia đình Tinslee về quyết định sẽ rút ống thở cho cô bé vào ngày 10/11.

Gia đình Tinslee không đồng ý với quyết định của bệnh viện.

Bé Tinslee trên giường bệnh. Ảnh: WFAA.

"Gia đình chúng tôi tin rằng chỉ cần con vẫn thở thì vẫn còn hy vọng cứu chữa. Đừng cướp đi những gì cô bé cần", Beverly Winston, một người họ hàng chia sẻ. "Bất kể lý do là gì, luật pháp như thế nào, Tinslee xứng đáng có cơ hội tiếp tục chiến đấu với căn bệnh, giành lại sự sống. Cô bé luôn có gia đình bên cạnh, sẵn sàng hỗ trợ trên 100% sức lực".

Trước quyết định của tòa hoãn thời gian rút ống thở cho Tinslee tới ngày 22/11, đại diện Bệnh viện Cook Children’s lên tiếng giải thích về quyết định và nỗ lực của họ trong việc tìm kiếm một bệnh viện khác sẵn sàng tiếp nhận, điều trị cô bé.

"Trong vài tháng gần đây, tình trạng sức khỏe của cô bé rõ ràng không còn cơ hội cải thiện dù chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nếu không sử dụng các ống hỗ trợ ăn và thở, Tinslee không thể sống", đại diện bệnh viện phát biểu. "Điều quan trọng hơn, chúng tôi tin cô bé đang phải chịu đựng những cơn đau cơ thể".

Đại diện Bệnh viện Cook Children's cho hay để duy trì sự sống cho Tinslee "một cách khéo léo và giữ dây ống thở không bị tuột khỏi người", họ phải tiêm cho cô bé thuốc an thần và gây tê. Tinslee thỉnh thoảng có dấu hiệu nhận thức và cơ thể động đậy, nhưng đó là do thuốc tê gần hết tác dụng. "Chúng tôi tin rằng đây là những phản ứng của cơ thể do bị đau khi thuốc tê và thuốc an thần hết tác dụng".

Bà Trinity Lewis (áo xanh ở giữa), mẹ của Tinslee trả lời phóng viên hôm 10/11. Ảnh: Texan.

"Chúng tôi tin mạng sống của mỗi đứa trẻ đều rất thiêng liêng, song không một đứa trẻ nào nên sống một cuộc đời đau đớn. Tinslee rất xinh đẹp. Phải rút ống thở cho Tinslee là một quyết định rất đau lòng với tất cả bác sĩ, y tá, nhân viên Bệnh viện Cook Children’s", đại diện bệnh viện nói. "Nhưng chúng tôi tin mình đang làm điều tốt nhất cho Tinslee, giải phóng cô bé khỏi những đau đớn, can thiệp y tế".

Bệnh viện Cook Children's đã liên lạc với gần 20 bệnh viện khác để chuyển viện cho Tinslee, song chưa thành công, 5 bệnh viện từ chối.

"Tôi đã nghĩ bệnh viện sẽ rút ống thở khỏi con gái tôi", bà Trinity Lewis, mẹ của Tinslee nghẹn ngào. "Tôi không nghĩ rằng giờ vẫn có thể ở bên cạnh con. Tôi rất biết ơn".

Gia đình Tinslee và đại diện bang Texas, nghị sĩ Tan Parker đang nỗ lực tìm kiếm cơ sở y tế tiếp nhận chăm sóc, điều trị cho cô bé. Tới ngày 22/11, nếu không có cơ sở y tế nào đồng ý tiếp nhận, gia đình Tinslee sẽ tham gia một phiên tòa khác cùng ngày và tiếp tục yêu cầu gia hạn thời gian được sống cho bé.

Tim bẩm sinh Ebstei là căn bệnh hiếm gặp, tỷ lệ 1% trong số các dị tật bẩm sinh. Theo Viện Nhi Cincinnati, bệnh bởi tình trạng bất thường ở van tim ba lá, tách tâm nhĩ phải và tâm thất phải, ảnh hưởng tới lưu lượng máu. Một số trường hợp, rối loạn có thể khiến tâm nhĩ phải sưng, gây suy tim xung huyết.

Lê Hằng (Theo Fox News, CBS DFW)