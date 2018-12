Tìm hiểu nguyên nhân, cách khắc phục hô móm

Rất nhiều người Việt Nam gặp các vấn đề liên quan đến răng miệng nhưng đa phần chưa coi trọng và ít đi thăm khám. Tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng bệnh lý về răng ảnh hưởng trầm trọng đến chất lượng cuộc sống, khiến cho người bệnh đau đớn, khó chịu, ảnh hưởng đến thẩm mỹ… Trong đó, một số bệnh thường gặp có thể kể đến là sâu răng, viêm nha chu và hô móm. Trong các bệnh lý liên quan đến răng miệng, hô móm chiếm tỷ lệ cao và điều trị phức tạp. Không chỉ là chỉnh nha mà người ta còn dùng đến cả hình thức phẫu thuật hàm hô, móm để khắc phục. Các bác sĩ tại Bệnh viện thẩm mỹ JW giải đáp rõ thắc mắc về tình trạng này.

Sự lột xác của nữ diễn viên múa Lan Nhi sau khi phẫu thuật hàm hô tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc.

- Nguyên nhân hô móm đến từ yếu tố nào?

- Hô móm có 70% do di truyền, còn 30% là do thói quen sinh hoạt không đúng cách từ nhỏ như mút ti giả, mút tay… Hô móm có thể khắc phục dễ dàng khi bệnh vừa mới chớm, ở độ tuổi càng nhỏ càng hiệu quả. Tuy nhiên phần lớn người Việt chưa thực sự coi việc chăm sóc răng miệng là vấn đề quan trọng, thậm chí xem thường hoặc bỏ qua việc chữa trị với những dấu hiệu nhỏ, chỉ đến khi nào nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hoặc có dấu hiệu nặng mới tìm đến bác sĩ. Điều này vô tình đã khiến cho việc điều trị hô móm trở nên khó khăn hơn.

Một ca phẫu thuật hàm móm BSSO tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc

- Khi nào thì nên niềng răng để trị hô và khi nào thì nên chọn hình thức phẫu thuật?

- Việc lựa chọn phương pháp điều trị còn tùy thuộc vào nguyên nhân gây hô. Có 3 nguyên nhân chính dẫn đến hô do đó sẽ có 3 cách điều trị khác nhau. Với hô do răng thì phải tiến hành chỉnh nha niềng răng; hô do phần xương hàm thì biện pháp hiệu quả nhất là phẫu thuật hàm hô. Trường hợp phức tạp hơn là hô do vừa răng vừa hàm thì bác sĩ sẽ chỉ định điều trị kết hợp phẫu thuật hàm hô và niềng răng.

- Với cháu bé 8 tuổi nên chọn hình thức điều trị hô móm như thế nào?

- Nhiều bậc phụ huynh đã phát hiện con bị di lệch răng khi trẻ 6-7 tuổi nhưng chủ quan nghĩ con còn nhỏ. Thực chất, thời điểm tốt nhất để chỉnh nha là khi trẻ vừa hoàn tất bộ răng vĩnh viễn (12-13 tuổi). Trẻ được can thiệp kịp thời, quá trình chỉnh sẽ rút ngắn được một nửa thời gian.

Các bác sĩ tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc là khách mời trong chương trình giao lưu.

- Giải pháp nào để khắc phục hàm hô khi niềng răng không hiệu quả?

- Niềng răng chỉ mang lại hiệu quả khi bạn bị hô do răng, còn nếu hô do hàm thì cách giải quyết là phẫu thuật hàm hô. Do đó, trong điều trị hô và móm, xác định đúng nguyên nhân và chỉ định đúng phương pháp giải quyết là bước quan trọng nhất. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý đây là phương pháp phẫu thuật hàm lớn, do đó đòi hỏi bác sĩ phải là người có kinh nghiệm, kỹ thuật chuyên môn sâu và trang thiết bị hỗ trợ hiện đại.

- Những địa chỉ nào được phép thực hiện phẫu thuật hàm hô?

- Phẫu thuật hô móm là một kỹ thuật khó, đòi hỏi bác sĩ phải có kinh nghiệm. Theo quy định Thông tư 41/BYT của Bộ Y tế, tất cả phẫu thuật về hô móm phải thực hiện tại bệnh viện chuyên khoa, có đầy đủ trang thiết bị, phương tiện hồi sức đầy đủ mới đảm bảo an toàn. Các cơ sở phòng khám thẩm mỹ hoặc phòng khám nha khoa không được phép thực hiện các phẫu thuật gây mê theo quy định của ngành y.

