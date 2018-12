'Thuốc chữa ung thư' bằng than tre từng bị niêm phong ở Hà Nội

Bộ Y tế truy tìm 'thuốc' ung thư được làm từ bột than tre

Chi nhánh công ty Vinaca (Hải Phòng) tọa lạc tại Hà Đông, Hà Nội, bày bán các sản phẩm mà họ tự quảng cáo là có thể chữa hoặc hỗ trợ chữa ung thư, viêm khớp và bồi bổ cơ thể. Sở Y tế Hà Nội cho biết hồi tháng 3, Sở đã kiểm tra chi nhánh và niêm phong 835 sản phẩm. Trong số này có các viên Vinaca ung thư CO3.2, giống loại đã phát hiện ở Hải Phòng, có ruột làm từ bột than tre. Đại diện chi nhánh Hà Nội không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Sở Y tế Hà Nội ba lần triệu tập đại diện chi nhánh này đến làm việc nhưng đều không có phản hồi. Thanh tra Sở cũng làm việc với 4 cơ sở sản xuất được ghi trên nhãn mác sản phẩm nhưng tất cả đều khẳng định không có bất cứ giao dịch hay hợp đồng nào với Công ty Vinaca.

Khi Sở kiểm tra một lần nữa vào hôm nay, chi nhánh đóng cửa không hoạt động. Y tế Hà Nội đã bàn giao vụ này cho cơ quan công an.

Trước đó, công an quận Kiến An, TP Hải Phòng kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm của bà Đào Thị Chúc, phát hiện các công nhân đang đổ bột than tre tán mịn vào ruột vỏ thuốc, sau đó đóng gói và dán nhãn mác ghi các công dụng như hỗ trợ điều trị ung thư, điều trị viêm, nhiễm suy kiệt cơ thể... Các sản phẩm của cơ sở này được phân phối trên cả nước.

Hà Lê