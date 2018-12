Thực phẩm dễ ảnh hưởng đến thai nhi

Chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Mộc Lan cho biết nhiều thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng không thích hợp với bà bầu.

Đu đủ, dứa

Đu đủ có tác dụng kích thích tuyến sữa và cung cấp nhiều đạm cho phụ nữ sau sinh. Tuy nhiên với bà bầu, đu đủ xanh chứa chất papain hoạt động giống như hormone prostaglandin và oxytocin gây co thắt tử cung. Ăn đu đủ xanh thai phụ cũng có thể bị phù và xuất huyết, dẫn tới sinh non.

Dứa cũng có nguy cơ gây sảy thai do chứa bromelain làm mềm, co thắt tử cung. Bác sĩ thường khuyên thai phụ tránh ăn hoặc uống nước dứa.

Rau bồ ngót

Bà bầu sử dụng hơn 30 g lá rau ngót tươi sẽ có nguy cơ bị sảy thai khá cao.

Rau ngót chứa chất papaverin gây ra hiện tượng giãn cơ trơn của tử cung, có thể dẫn đến sảy thai, tiêu chảy. Bà bầu ăn hơn 30 g lá rau ngót tươi có nguy cơ bị sảy thai. Nếu thai phụ có tiền sử sảy thai liên tục, sinh non hay hiếm muộn không nên ăn canh rau ngót, uống nước ép lá rau ngót chưa qua chế biến.

Ngải cứu

Ngải cứu có công dụng giảm nhức mỏi, lưu thông máu, giảm đau bụng.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy ăn ngải cứu trong 3 tháng đầu thai kỳ sẽ làm tăng nguy cơ tử cung chảy máu, co thắt, dẫn đến sảy thai hoặc sinh non. Vì vậy, nếu có ý định ăn ngải cứu để dưỡng thai, mẹ bầu nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa. Bà bầu có tiền sử sảy thai hoặc sinh non không nên ăn nhiều ngải cứu.

Rau má

Rau má có nhiều lợi ích về sức khỏe, thanh nhiệt cơ thể. Do tính lợi tiểu nên rau má giúp hạ huyết áp, điều trị ngộ độc sắn.

Rau má lại là một trong những thực phẩm được cảnh báo với bà bầu. Phụ nữ uống rau má khó có cơ hội thụ thai. Bà bầu uống nước rau má có thể dẫn đến sảy thai, đầy bụng.

Trà, cà phê

Trà và cà phê đều chứa caffeine, giúp cơ thể hưng phấn. Tuy nhiên, mức caffeine cao có thể làm tăng nguy cơ sảy thai ở bà bầu, thai nhi nhẹ cân, đẻ khó. Caffeine có thể tác động quá mức lên hệ tim mạch thai phụ.

Caffeine còn có trong chocolate, một số loại nước giải khát, nước uống tăng lực. Một số thuốc cũng chứa caffeine, các bà bầu cần lưu ý.

Gan động vật và ruột non

Gan động vật tồn dư nhiều chất độc có thể gây hại cho phụ nữ mang thai. Ruột non là bộ phận dễ nhiễm ký sinh trùng đường ruột.

Gan ruột cũng nhiều cholesterol, ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Người bình thường cũng được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo hạn chế ăn gan, ruột động vật.

Một số loại cá

Cá nhiều đạm và axit béo omega 3 có lợi cho bà bầu. Tuy nhiên, một số loại cá ở tầng sâu có nguy cơ nhiễm kim loại thủy ngân như cá mập, cá ngừ đại dương, cá kiếm, cá thu, cá kình... thai phụ nên hạn chế ăn vì có thể ảnh hưởng đến não bộ thai nhi.

Món tái, sống

Bà bầu nên tránh hoàn toàn những món như sushi, tái, lòng đỏ trứng, bởi nếu chưa được chế biến kỹ chúng dễ nhiễm ký sinh trùng Toxoplasmosis, nguy cơ sảy thai, thai chết lưu...

Thúy Quỳnh