Thực phẩm có tác dụng chống nắng cho da

Cam, bưởi, kiwi là các loại trái cây chứa lượng vitamin C dồi dào, có tác dụng chống lại tác hại của các gốc tự do từ ánh nắng mặt trời. Một nghiên cứu chỉ ra vitamin C hạn chế nếp nhăn, giảm hiện tượng khô rát trên da.

Ngoài các loại cây trên, bông cải xanh cũng là nguồn cung cấp vitamin C cùng hợp chất chống nắng sulforaphane.