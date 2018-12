Thực phẩm bẩn là thủ phạm số một gây bệnh ung thư

Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương bắt quả tang các công nhân của một cơ sở chăn nuôi đang tiêm thuốc an thần và bơm nước vào miệng heo. Chủ cơ sở khai mua heo từ Bến Tre rồi đưa về để bơm nước nhằm tăng trọng. Heo bị tiêm thuốc an thần sẽ dễ bơm nước và yên ổn trong quá trình chuyển đến lò giết mổ ở TP HCM. Mỗi ngày có gần 300 con heo được bơm nước và tiêm thuốc. Tại hiện trường, công an thu giữ bơm tiêm, 32 xô nước có gắn vòi, 48 chai thuốc an thần nhãn hiệu prozil fort. Đây là loại thuốc cấm sử dụng cho heo chuẩn bị giết thịt. Theo quy định, heo bị tiêm thuốc phải để sau 7 ngày mới được giết mổ. Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng thường xuyên ăn thịt này có nguy cơ bị mục xương, ung thư tủy, giảm hồng cầu.