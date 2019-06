Thìa canh lá to hỗ trợ sức khỏe cho người tiểu đường

Thảo dược góp phần tăng cường sản xuất, hoạt tính của Insulin, giảm hấp thu glucose ở ruột, giảm mỡ máu.

Dây thìa canh lá to lần đầu tiên được phát hiện và nghiên cứu tại Việt Nam qua đề tài cấp Bộ "Sàng lọc các dược liệu và bài thuốc có tác dụng điều trị đái tháo đường" (2006 - 2010) do Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Ơn cùng cộng sự tiến hành. Đây có thể được coi là đề tài định danh cây (G.latifolium Wall. ex Wight) vì hiện nay trên thế giới, ngoài những nghiên cứu phân loại, chưa có nghiên cứu nào về thành phần hóa học và tác dụng sinh học của dược liệu này.

Cây dây thìa canh lá to thuộc họ Thiên Lý (Asclepiadaceae), là loại cây dây leo, toàn thân có nhựa mủ màu vàng tươi. Lá non có lông dày, mềm; lá bánh tẻ ráp do lông cứng, nhiều hơn ở mặt dưới lá, dày hơn ở phần gân lá; lá già có màu vàng đặc trưng.

Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Ơn phát hiện ra dây thìa canh (DTC) với tác dụng hạ đường huyết rất tốt, bằng phán đoán và kinh nghiệm của mình, ông cho rằng Dây thìa canh lá to cùng chi với dây thìa canh nên cũng có thể có tác dụng tương tự.

Chính vì vậy, ông và cộng sự đã quyết định thực hiện thêm đề tài cấp bộ nữa mang tên "Nghiên cứu sản xuất chế phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường từ cây dây thìa canh lá to (Gymnema latifolium Wall. Ex wight)" nhằm nghiên cứu sâu hơn về dây thìa canh lá to. Những kết quả thu được từ nghiên cứu này đã không phụ sự mong đợi của ông.

Nghiên cứu về tác dụng hạ đường huyết cho thấy, mức giảm đường huyết của cây dây thìa canh lá to (Gymnema latifolium) là 36,31 ± 3,5%, còn dây thìa canh (Gymnema sylvestre) là 23,41 ± 4,09%.

Thành phần hoạt chất có trong dây thìa canh lá to cũng gần giống với dây thìa canh bao gồm: saponin, flavonoid, coumarin, tanin, chất béo, đường khử, acid amin, acid hữu cơ

Đặc biệt, nghiên cứu sâu về độ an toàn của dây thìa canh lá to đã thu được những kết quả tích cực. Các thử nghiệm lặp lại nhiều lần trên chuột cho thấy, ngay cả khi dùng đường uống với liều tối đa có thể dung nạp vào cơ thể tương đương 25kgDL/1kg thể trọng hoặc dùng liên tục trong 28 ngày với liều uống tương đương 1,4-2,8kgDL/1kg thể trọng thì các xét nghiệm sau đó cũng đều cho thấy không có sự ảnh hưởng đến tình trạng toàn thân, sự phát triển khối lượng cơ thể, chức năng tạo máu, chức năng gan, thận, đại thể, khối lượng tim, gan, thận, lách và vi thể gan thận...

Kết quả này có ý nghĩa rất to lớn với bệnh nhân tiểu đường do là đối tượng phải dùng thuốc liên tục trong thời gian dài, thậm chí là cả đời. Một chế phẩm không có độc tính khi sử dụng liều cao cũng như dùng dài ngày sẽ giúp bệnh nhân phòng tránh được nhiều rủi ro trong quá trình dùng thuốc.

Hiện nay, dây thìa canh lá to được quy hoạch và trồng tại Thái Nguyên. Toàn bộ các khâu chọn giống, trồng trọt, thu hái đều được tuân theo tiêu chuẩn GACP-WHO. Cây giống phải được gieo trồng qua 3 thế hệ vẫn cho hoạt chất ổn định, phát triển bình thường mới được đưa vào gieo trồng trên diện rộng. Đất trồng phải đảm bảo dư lượng thuốc trừ sâu dưới ngưỡng cho phép, nguồn nước cũng phải đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế, Vùng trồng dược liệu phải cách xa các vùng trồng lúa, ngô và hoa màu khác để tránh ô nhiễm chéo. Quá trình trồng trọt, thu hái cũng phải tuân thủ theo đúng kỹ thuật đã quy định, thu hoạch sau 6-8 tháng, chỉ thu cành bánh tẻ và lá.

Công ty Cổ phần Dược khoa (DK Pharma) hiện là đơn vị sở hữu nguồn dược liệu theo tiêu chuẩn này. Sản phẩm DK-betics cũng được chuyển giao công thức độc quyền cho DK Pharma sản xuất.

