Thay đổi lối sống, đẩy lùi bệnh tật

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng bệnh tật không lây nhiễm như tim mạch, tiểu đường..., trong đó lối sống ảnh hưởng 80%.

Bác sĩ Hoàng Thị Bạch Dương nói trong hội thảo ngăn ngừa, kiểm soát và đảo ngược bệnh mạn tính ngày 20/12, đa số bệnh tật đều xuất phát từ thói quen sống, chế độ dinh dưỡng hàng ngày chưa khoa học...

Bệnh mạn tính đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên thế giới. Ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tại Việt Nam, năm 2017, cả nước có trên 541.000 trường hợp tử vong do tất cả các nguyên nhân, trong đó tử vong do các bệnh mạn tính chiếm tới 76% (411.600 ca). Ngoài ra, cứ 10 trường hợp tử vong thì có 7 trường hợp tử vong do các bệnh không lây nhiễm, trong đó đứng đầu là các bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), theo số liệu công bố tại Hội nghị Khoa học Y tế lần thứ 8 tại Việt Nam, ngày 25/10.

Nguyên nhân do người Việt có thói quen ăn thức ăn nhanh, nhiều chất béo, ăn mặn, rượu bia, lười vận động nên bệnh tật ngày càng nhiều, tạo gánh nặng cho xã hội. Bên cạnh đó, những căng thẳng trong cuộc sống, bức xúc trong công việc, gia đình cũng ảnh hưởng. Do đó, việc ngăn ngừa, kiểm soát bệnh mạn tính nhờ xây dựng lối sống khoa học là vô cùng quan trọng.

Nhà khoa học Charles Sine, Tổng Giám đốc của Anti-Fragility Health Clinic cho biết, thách thức nhất hiện nay là không có các phương pháp điều trị cho các bệnh mạn tính trừ khi thay đổi lối sống. "Các loại thuốc truyền thống không có tác dụng đối với các bệnh mạn tính. Bản thân cơ thể chúng ta có khả năng tự chữa lành khi được cung cấp đủ các dinh dưỡng mà cơ thể cần nhờ ngăn ngừa, quản lý và đẩy lùi các mối đe dọa từ bệnh mạn tính", ông nói.

Để phòng bệnh, nên duy trì đời sống lành mạnh, uống đủ từ 1,5-2 lít nước mỗi ngày để cơ thể luôn khỏe khoắn. Tập thói quen hít thở sâu, cung cấp oxy cho não giúp cơ thể luôn tỉnh táo và thư giãn.

Nói không với đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều dầu mỡ, lượng đường và muối cao, các chất phụ gia không đảm bảo an toàn, chế biến không đảm bảo vệ sinh,.. có nhiều nguy cơ dẫn tới các bệnh về chuyển hóa như xơ vữa động mạch, tiểu đường, gan nhiễm mỡ. Bỏ hút thuốc lá, lạm dụng rượu hoặc chất cấm.

Duy trì tập luyện thể thao ít nhất 30 phút mỗi ngày như chạy bộ, đi bộ, đạp xe, yoga...

