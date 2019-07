Thanh Hóa có Trung tâm tiêm chủng vắcxin lớn nhất miền Bắc

Với diện tích 4.000m2, gồm 5 tầng, 60 phòng khám và tiêm, VNVC Thanh Hóa là cơ sở tiêm chủng quy mô nhất miền Bắc, phục vụ hơn 4.000 lượt khách mỗi ngày.

Trung tâm tiêm chủng VNVC Thanh Hóa hoạt động từ ngày 11/7. Trong buổi sáng, hàng nghìn người dân đưa con đến tiêm vắcxin 6 trong 1 và các loại khác sau nhiều tháng chờ đợi vì khan hiếm.

Sáng nay, hàng nghìn người dân Thanh Hóa, nhất là trẻ em đã được tiêm các loại vắcxin phòng bệnh, trong đó có những loại vắcxin đã phải chờ đợi khá lâu

Bé nhà chị Phương Thảo (huyện Bá Thước, Thanh Hóa) đã 5 tháng mà chưa tiêm mũi "6 trong 1" nào vì chờ mãi không có vắcxin. Chị từng xin nghỉ cả tuần, lên tá túc nhà người quen ở trung tâm thành phố Thanh Hóa để "canh" vắcxin nhưng không được. Nghe tin VNVC mở điểm đặt giữ vắcxin ở tỉnh nhà, chị đăng ký 3 loại: 6 trong 1 Hexaxim, phế cầu Synflorix và cúm mùa cho con.

Vợ chồng chị Ngô Ánh Nghĩa, ở Hậu Lộc, tranh thủ buổi sáng đưa cả hai bé song sinh đến tiêm. Sau khi được nhân viên tư vấn, anh chị quyết định mua cho hai con Gói Hexaxim-Rotarix và tranh thủ tiêm luôn vắcxin cúm. "Khí hậu xứ Thanh khắc nghiệt lắm, nên người lớn cũng phải tiêm vắcxin cúm. VNVC đã về Thanh Hóa, nên các con không phải đi cả ngày ra tận Hà Nội tiêm chủng. Đây cũng là nơi duy nhất có bán Gói vắcxin trả góp, nên mỗi tháng chúng tôi chỉ góp hơn 2 triệu đồng mà con được tiêm đủ mũi và đúng lịch, hôm nay còn được tặng quà, rất vui", chị chia sẻ.

Hệ thống tiêm chủng VNVC thu hút nhiều phụ huynh đưa con đếm tiêm chủng.

Trung bình mỗi tháng có 4.000-5.000 phụ huynh ở Thanh Hóa đến tiêm chủng tại VNVC Hà Nội và VNVC thành phố Vinh. Riêng trong hai tháng 5 và 6/2019, hơn 10.000 liều vắcxin đã được tiêm lẻ và đặt giữ theo yêu cầu cho người dân từ Thanh Hóa tại các trung tâm này. Đó là các vắcxin thường xuyên khan hiếm như 6 trong 1 Hexaxim (Pháp) và Infanrix Hexa (Bỉ), vắcxin phòng bệnh tiêu chảy cấp do Rota Virus của Mỹ và Bỉ, phòng các bệnh do phế cầu khuẩn Synflorix, cúm mùa mới, phòng viêm não Nhật Bản...

Giám đốc VNVC Thanh Hóa, bà Nguyễn Thị Đào chia sẻ, tình trạng khan hiếm vắcxin kéo dài tại Thanh Hóa cũng giống như nhiều địa phương Bắc Trung Bộ khiến không ít người dân, đặc biệt là trẻ em bị trì hoãn lịch tiêm chủng. Nhiều phụ huynh ở vùng sâu vùng xa, vùng đồi núi xứ Thanh như Mường Lát, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Ngọc Lặc... từng vượt hàng trăm cây số để đưa con đi tiêm chủng nhưng đều nhận được thông báo hết thuốc. "Vì thế, chúng tôi đã nỗ lực đưa vào hoạt động sớm VNVC Thanh Hóa nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm chủng rất lớn của người dân nơi đây và khu vực lân cận", bà chia sẻ.

VNVC có nhiều gói vắcxin trả góp dành cho trẻ em và người lớn, đảm bảo đủ vắcxin với giá hợp lý.

Trong tuần đầu mở điểm đặt giữ vắcxin theo yêu cầu từ ngày 27/6/2019, VNVC Thanh Hóa đã nhận được hàng nghìn lượt đăng ký của các bố mẹ xứ Thanh và các tỉnh thành lân cận, trong đó nhiều nhất là vắcxin "6 trong 1", vắcxin phòng bệnh tiêu chảy cấp do Rota Virus, vắcxin phòng các bệnh do phế cầu khuẩn Synflorix...

Ông Trịnh Hữu Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa ghi nhận sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, kho lạnh đạt chuẩn, đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế, các dịch vụ chăm sóc khách hàng cao cấp của VNVC Thanh Hóa. Quy trình tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế về các trang thiết bị, quy trình xử trí các phản ứng sau tiêm ngay tại trung tâm.

VNVC Thanh Hóa là trung tâm tiêm chủng cao cấp đầu tiên tại xứ Thanh, và là trung tâm thứ 12 trong Hệ thống tiêm chủng VNVC.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Ngọc An Pha - Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, quy trình tiêm chủng an toàn 5 bước được xây dựng và áp dụng ở tất cả các trung tâm trong hệ thống VNVC khắp cả nước, tuân thủ các quy định của Bộ Y tế. Đơn vị cũng chú trọng đầu tư hệ thống thiết bị, quy trình bảo quản vắcxin đạt chuẩn GSP; thường xuyên mời các chuyên gia từ các bệnh viện lớn tư vấn, đào tạo và mở các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế về quy trình tiêm chủng an toàn, phương pháp phát hiện, xử trí phản ứng sau tiêm theo đúng hướng dẫn, quy định.

VNVC Thanh Hóa là trung tâm thứ 12 trong Hệ thống tiêm chủng dành cho trẻ em và người lớn của VNVC đi vào hoạt động, sau các cơ sở tại TP HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ninh, trong đó Đà Nẵng là trung tâm lớn nhất nước. Tất cả đều có các khu vực tiện ích cao cấp như khu vui chơi trẻ em, phòng riêng cho bé sơ sinh, phòng cho bé bú, pha sữa, phòng thay tã với giấy ướt và tã giấy miễn phí, hệ thống máy lạnh đảm bảo nhiệt độ an toàn cho trẻ...

Phát Đạt