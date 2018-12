Thai phụ tuổi teen nhiễm Zika kiên quyết giữ con

"Tôi sẽ giữ em bé vì đó là điều Chúa trao cho tôi và tôi không bao giờ tin vào việc phá thai", Mujica khẳng định. Theo Cosmopolitan, thiếu nữ tuổi teen nhiễm virus Zika do muỗi cắn khi đến thăm chồng sắp cưới là Victor Cruz ở Honduras. Cùng lúc này, cô biết mình mang thai. Mujica bị phát ban, đau đầu và đau cổ. Trở về Mỹ, cô đến khám tại Bệnh viện Danbury ở Connecticut rồi nhận tin dương tính với Zika qua "cú điện thoại đầy nước mắt của mẹ".

"Tôi rất sốc", Mujica nói với AP. "Tôi không biết phải nói gì. Tôi chẳng biết phải làm gì". Sau một thời gian suy nghĩ, Mujica quyết không phá thai bất chấp cảnh báo từ người xung quanh cho rằng thật phi đạo đức nếu cứ giữ đứa bé có nguy cơ dị tật.

"Đây là phước lành của tôi, phép lạ của tôi", Mujica chia sẻ. "Một người họ hàng trong gia đình tôi mắc hội chứng Down nhưng anh ấy rất thông minh và tôi yêu anh rất nhiều. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đứa con bị Down hay dị tật bẩm sinh. Tôi sẽ luôn lạc quan và hy vọng em bé chào đời an toàn".

Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh, Mujica là một trong 44 phụ nữ mang thai nhiễm virus Zika tại Mỹ tính đến nay.

Minh Nguyên