Thai nằm lạc chỗ trong bụng 5 tháng mà bà bầu không hay biết

Bệnh nhân ngụ Bình Chánh vào Bệnh viện Hùng Vương khám ngày 18/5 trong tình trạng đau bụng dữ dội, ra máu. Kết quả siêu âm cho thấy bào thai 19 tuần tuổi nằm trong ổ bụng, bắt đầu có dấu hiệu chảy máu. Bệnh nhân cho biết bị mất kinh từ 5 tháng trước, vốn kinh nguyệt không đều nên không nghĩ mình có thai.

Trước nguy cơ thai vỡ dẫn đến bệnh nhân mất máu, các bác sĩ đã quyết định mổ khẩn cấp. Gần 3 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đưa thành công thai nhi ra khỏi bụng mẹ. Tuy nhiên do thai quá lớn, nhau vẫn còn dính ruột và các bộ phận khác nên bệnh nhân được chuyển đến Khoa Ngoại Ung bướu để tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng Khoa Ngoại Ung bướu, Bệnh viện Hùng Vương cho biết các bác sĩ vừa chăm sóc hậu phẫu vừa cho bệnh nhân dùng thuốc diệt tế bào nơi nhau bám chặt vào ruột. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn.

Bệnh nhân hiện hồi phục sức khỏe. Ảnh: T.C

Bác sĩ Huỳnh Xuân Nghiêm, Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết thai lạc chỗ trong ổ bụng như thai phụ này là một bệnh lý cấp cứu sản khoa hiếm gặp. Khoảng 1/100 trường hợp thai ngoài tử cung nói chung và 1/10.000 ca sinh gặp tình trạng tương tự.

Thông thường các trường hợp thai lạc chỗ trong ổ bụng được phát hiện sau vài tuần mất kinh. Trường hợp này thai đã gần 5 tháng, tức quá to.

Trong tuần qua, bệnh viện cũng tiếp nhận một bệnh nhân thai ngoài tử cung khác với bào thai khá to. Bệnh nhân sinh 1989 nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, kết quả chẩn đoán cho thấy bào thai 14 tuần tuổi nằm trong ống dẫn trứng bên phải. Bác sĩ Hồ Viết Thắng, Phó khoa Hồi sức Cấp cứu Tích cực Chống độc cho biết khối thai to khiến ống dẫn trứng phình to, bánh nhau nứt, rỉ máu. Các bác sĩ phải mổ nội soi khẩn cấp để cắt ống dẫn trứng bên phải cùng khối thai.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ khi bị mất kinh nên đi khám sớm để xác định có thai hay không. Nếu có thai phải xác định vị trí thai, tình trạng thai, đồng thời kiểm tra sức khỏe của bản thân để có kế hoạch theo dõi thai kỳ hợp lý.

Lê Phương