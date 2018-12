Tai nạn giao thông giết chết nhiều người hơn HIV/AIDS

Tai nạn giao thông trở thành nguyên nhân gây tử vong phổ biến thứ 8, ở tất cả độ tuổi, CNN dẫn báo cáo An toàn Đường bộ 2018 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Châu Phi có tỷ lệ người chết do tai nạn giao thông đường bộ cao nhất, trung bình 26,6 ca tử vong trên 100.000 người. Tiếp đó là Đông Nam Á với tỷ lệ 20,7 trên 100.000 người.

Châu Âu có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông đường bộ thấp nhất, khoảng 9,3 trên 100.000 người.

"Những nước nghèo chỉ sở hữu 1% lượng xe cơ giới trên thế giới nhưng lại xảy ra tới 13% số ca tử vong do tai nạn giao thông đường bộ", báo cáo của WHO viết.

Ảnh: JSTOR Daily.

Buồn ngủ là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết khi tham gia giao thông đường bộ, chiếm gần 10% các vụ. Các yếu tố nguy cơ khác có thể dẫn đến tai nạn giao thông đường bộ gồm: không làm chủ tốc độ, say rượu, không đội mũ bảo hiểm, không cài dây an toàn và không dùng ghế an toàn cho trẻ em.

Ngoài ra, hơn 50% trường hợp ca tử vong do giao thông đường bộ là người đi bộ, đi xe đạp và đi xe máy.

Để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, WHO khuyến nghị các quốc gia thực hiện tốt hơn các quy định về an toàn giao thông đường bộ. Trên thực tế, hầu hết mọi nước trên thế giới đều có luật giao thông đường bộ nhưng việc áp dụng còn yếu kém. Ví dụ, luật giới hạn tốc độ được đưa ra ở 169 quốc gia nhưng chỉ 46 nước thực hiện tốt. Việc nâng cấp chất lượng đường, phương tiện giao thông và chăm sóc hậu tai nạn cũng giúp giảm nguy cơ tử vong của người tham giao thông đường bộ.

