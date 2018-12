Sức hút từ nhan sắc của nữ giám khảo Thu Minh

Sở hữu chất giọng soprano C hiếm có và được đào tạo bài bản đúng chuyên môn từ nhỏ, Thu Minh luôn đảm nhận xuất sắc vị trí giám khảo của các cuộc thi âm nhạc. Qua thành công của Giọng hát Việt mùa đầu tiên đến việc được mời tham gia liên tiếp 2 mùa Vietnam Idol 2015 - 2016 là minh chứng cho sức hút và uy tín của nữ ca sĩ gốc Hà Thành dưới cương vị là người “cầm cân nảy mực”.

Trong suốt hai mùa Vietnam Idol, không chỉ là một vị giám khảo vừa khắt khe về chuyên môn, vừa dí dỏm, gần gũi trên sân khấu, Thu Minh còn gây ấn tượng bởi vẻ bề ngoài trẻ trung, xinh đẹp.

Ca sĩ Thu Minh được đánh giá là một ngôi sao có cuộc sống viên mãn, đẳng cấp không thua kém gì các ngôi sao quốc tế. Vốn nổi tiếng là người có cuộc sống cầu toàn, không bất ngờ gì khi được biết nữ ca sĩ đã theo chân các ngôi sao nổi tiếng thế giới như Brad Pitt, Angelina Jolie, Demi Moore, Jennifer Aniston… thực hiện căng da trẻ hóa mặt không phẫu thuật.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Xuân - người trực tiếp điều trị da cho ca sĩ Thu Minh, công nghệ mà cô từng sử dụng có tên New Thermage. Đây là công nghệ nâng cơ, xóa nhăn không xâm lấn hiện đại. Điều đặc biệt của công nghệ nâng cơ thế hệ mới này nằm ở cơ chế độ dốc nhiệt đảo ngược. Mặc dù sở hữu mức nhiệt lượng nóng gấp 2 lần các phiên bản Thermage cũ nhưng New Thermage được liên tục làm lạnh bằng chế độ Cryogen nên trong suốt quá trình điều trị người đẹp không cảm nhận bất kỳ dấu hiệu bỏng rát, khó chịu nào.

Bác sĩ da liễu Nguyễn Thị Xuân - người trực tiếp điều trị căng da New Thermage cho ca sĩ Thu Minh.

Bên cạnh đó, New Thermage thế hệ mới ứng dụng sóng tần số vô tuyến đơn cực Monopolar kết hợp công nghệ điện rung kép cho phép tác động đến tận tầng hạ bì, từ đó kích thích các bó sợi collagen tái hoạt động và co thắt mạnh mẽ tạo thành một lớp khung vững chắc nâng đỡ toàn bộ vùng da đang bị chùng nhão mang đến hiệu quả nâng cơ, trẻ hóa da gấp đôi so với phương pháp Thermage cũ. Nhờ vậy, sau 90 phút điều trị, các nếp nhăn sâu của nữ ca sĩ nhanh chóng được lấp đầy đến 95%, vết chân chim, nếp nhăn nơi rãnh, khóe miệng cũng được xóa bỏ. Làn da trẻ trung, căng tràn sức sống khiến cô luôn thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện. Cận cảnh quy trình trẻ ra 10 tuổi của Thu Minh tại đây.

New Thermage được giới chuyên môn và hàng triệu khách hàng trên thế giới tin tưởng bởi sự an toàn, không tiêm chích, thấy rõ kết quả ngay sau thực hiện, duy trì 5 năm.

